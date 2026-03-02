Francesca Montenegro NO PUEDE MÁS y toma contundente medida que no tiene que ver con su cambio look

Francesca Montenegro tras presentarse en el programa de Milagros Leiva junto a sus padres , tomó una contundente decisión.

Francesca Montenegro, de 21 años, acudió acompañada de sus padres —el abogado Juan Montenegro y su madre— al programa ‘Sin rodeos’, dirigido por la periodista Milagros Leiva. Durante la entrevista, compartió revelaciones inéditas sobre la experiencia que atravesó junto a su entonces pareja, Adrián Villar, luego del atropello ocurrido la noche del 17 de febrero en San Isidro, hecho que provocó la muerte de la deportista Lizeth Marzano.

Francesca Montenegro “desaparece”

La joven influencer que estaba consolidándose en el mundo de la creación de contenido de estilo de vida decidió tomar varias decisiones para poder seguir en medio de la grave situación de su expareja, Adrián Villar.

Francesca no solo bloqueó la publicación de comentarios en su cuenta de Instagram, sino que optó por eliminar su perfil de la mencionada red social. Asimismo, la influencer también apareció con un cambio de look en la entrevista con la periodista. Ante esto Leiva le preguntó si ella estuvo con Villar en el accidente y por eso se cortó el cabello, la creadora de contenido señaló que "deseaba desaparecer por tanto hate".