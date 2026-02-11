Korina Rivadeneira rompe su silencio con duro mensaje tras gesto público de indiferencia de Mario Hart: "Necesito continuar con mi vida"

Korina Rivadeneira impactó a sus seguidores al compartir un duro mensaje en sus redes sociales.

Korina Rivadeneira volvió a estar en el centro de la atención tras compartir un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a Mario Hart. La modelo venezolana publicó un contenido que reflejaría su estado emocional luego del comentario que recibió por su reciente cambio de look. Además, la ausencia de publicaciones juntos en los últimos meses dejaría entrever un posible distanciamiento.

Korina Rivadeneira rompe su silencio tras reacción de Mario Hart

Luego de la fría respuesta que tuvo Mario Hart ante el cambio de look de Korina Rivadeneira, la modelo venezolana decidió mandar un mensaje con el que se estaría sintiendo identificada.

En esta publicación se puede ver una escena de la película ‘Pequeñas grandes amigas’, donde la pequeña protagonista, interpretada por Dakota Fanning, se queda contemplando con ganas de llorar, pero en segundos se repone y sigue adelante.

"Cuando me permito unos segundos de emociones, pero luego necesito continuar con mi vida", se lee en el texto que compartió Korina en su cuenta de Instagram. Su mensaje surge luego de que esta días atrás publicara un video sometiéndose a un cambio de look y solo obtuviera como reacción de Mario Hart un gélido comentario.

Una señal más que alertó ante un posible distanciamiento entre la pareja, sería la ausencia de publicaciones juntos. Mientras que la actriz posteó la última foto juntos en diciembre de 2025, el exchico reality lo hizo en noviembre con una imagen de ambos posando por el cumpleaños de Korina.

El nuevo look de Korina Rivadeneira y la inesperada reacción de Mario Hart

Korina Rivadeneira decidió renovar su imagen y pasó por el salón para transformar su melena. La actriz venezolana dejó atrás el tono chocolate para apostar por un color más claro y luminoso, además de añadir extensiones que le dieron mayor largo y volumen a su cabello.

El resultado fue compartido en redes sociales, donde recibió múltiples elogios por su cambio. En la publicación se destaca: "Cambio sutil, natural y sobre todo un cabello sano para nuestra querida Korina Rivadeneira", mensaje que acompañó el video del proceso y el resultado final.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la reacción de Mario Hart. Lejos de referirse directamente al nuevo look de su esposa, el exchico reality comentó brevemente: "¡Qué buena edición!".