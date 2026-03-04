Pamela Franco y Christian Domínguez sorprenden al reunirse para celebrar el quinto cumpleaños de su hija. La fiesta incluyó juegos y emotivos mensajes en redes sociales.

¡Más juntos que nunca! Pamela Franco sorprendió al compartir un video en sus historias que nadie veía venir. La cantante se lució junto a su expareja Christian Domínguez para celebrar el cumpleaños de su pequeña hija. La dupla de artistas de dejó ver feliz y unidos para acompañar a su engreída en su onomástico número 5. Sin embargo, lo que llamó la atención del cuadro fue la ausencia de Karla Tarazona y Christian Cueva, parejas de los cumbiamberos. ¿No fueron invitados?

Pamela Franco y Christian Domínguez protagonizan impensado reencuentro por su hija

La pequeña hija de Christian Domínguez y Pamela Franco celebró su quinto cumpleaños con una colorida fiesta organizada por sus padres, quienes no dudaron en compartir algunos de los momentos más especiales de la celebración a través de sus redes sociales. La reunión familiar estuvo llena de juegos, decoración temática y mensajes cargados de cariño para la menor.

Durante la jornada, ambos artistas aprovecharon sus plataformas digitales para expresar el profundo amor que sienten por su hija, dedicándole emotivas palabras que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores.

La cantante de cumbia mostró en sus historias de Instagram un video donde se observa a la pequeña disfrutando de la celebración. Junto a las imágenes, Pamela escribió un breve pero cariñoso mensaje: “Amo verte feliz”, frase con la que dejó en evidencia la emoción que vivió al ver a su hija disfrutar de su día especial.

Por su parte, Christian Domínguez también se pronunció en sus redes sociales y compartió un extenso mensaje dedicado a la menor, recordando el momento en que llegó al mundo y lo importante que es en su vida.

“Un día como hoy, sentí una gran emoción cuando llegaste a este mundo, tan pequeña, tan tierna y tan bella. Feliz cumpleaños, mi Catita hermosa, sé que no me alcanzará la vida para demostrarte lo tan importante que eres para mí. Gracias por hacerme un mejor papá, por permitirme ser mejor cada día. Sé que nos falta mucho por recorrer, estoy orgulloso de cómo sigues avanzando, cada paso que das es emocionante, me lleno de una alegría inmensa. Espero Dios me permita verte crecer y lograr tus sueños. Te amo”, fueron las palabras de Christian.

Pamela Franco habla sobre la posibilidad de tener un hijo con Christian Cueva

La relación entre Pamela Franco y Christian Cueva continúa generando interés entre sus seguidores, especialmente por los planes que la cantante podría tener a futuro junto al deportista. En una reciente entrevista, la artista habló con sinceridad sobre la posibilidad de ampliar su familia y también sobre lo que piensa respecto al matrimonio.

Durante la conversación, la intérprete fue consultada directamente sobre si contempla la idea de convertirse nuevamente en madre junto al futbolista. Lejos de cerrar esa puerta, Pamela Franco dejó claro que no descarta esa posibilidad y aseguró que prefiere dejar que la vida siga su curso.

"Por supuesto, ¿por qué no? Nadie sabe, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. No hay que descartar nada, no hay que cerrar nada", manifestó la artista sobre esta nueva etapa personal.

Asimismo, el tema del matrimonio también surgió durante la entrevista. Aunque reconoció que es un deseo que podría tener en el futuro, la cantante explicó que prefiere no adelantarse a los acontecimientos y esperar a que la situación del futbolista se aclare por completo.

"A mí no me gusta hablar antes de tiempo, pero es un deseo a largo plazo. Uno cuando está enamorado desea muchísimas cosas", confesó Pamela Franco.