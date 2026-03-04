Hija mayor de Christian Domínguez sorprende al aparecer con Pamela Franco en fiesta de cumpleaños de su hermana menor

Camila Domínguez , hija de Christian Domínguez , participó en la celebración junto a Pamela Franco, a pesar de haber declarado que no mantenía comunicación con ella.

La reciente celebración familiar de Pamela Franco y Christian Domínguez dejó una imagen que pocos esperaban ver. La cantante compartió protagonismo con Camila Domínguez, la hija mayor del artista, durante el cumpleaños de la pequeña María Cataleya. El encuentro llamó la atención debido a las declaraciones pasadas de la adolescente sobre su vínculo con Franco.

Pamela Franco se luce con la hija mayor de Christian Domínguez

Un detalle que no pasó desapercibido fue la presencia de Camila Domínguez, la hija mayor del cantante, quien incluso participó junto a Pamela Franco en la promoción del sonido utilizado en la celebración. Su aparición sorprendió a muchos, especialmente porque meses atrás había dejado claro públicamente que no mantenía una relación cercana con la cantante.

Tiempo atrás, la adolescente respondió preguntas de sus seguidores durante una transmisión en vivo y aclaró cómo era su vínculo con la intérprete de cumbia. “Me preguntan por todos lados, no tengo comunicación con Pamela, no me hablo con ella, no me llevo bien, no hablo con ella”, dijo Camila en el directo.

Asimismo, explicó por qué no había podido ver a su hermana menor en ese momento, señalando que la situación dependía de su padre. “No he podido verla, mi papá no me ha llevado, pero sé que está bien, eso sí sé”, comentó Camila.

En aquella transmisión, también quiso dejar en claro que no mantiene relaciones cercanas con las parejas de su padre y pidió que no se generen interpretaciones equivocadas.

“Yo no tengo ninguna relación cercana con nadie, son las mamás de mis hermanos, nada más y ya. Eso es lo único para que dejen de especular y preguntar. Tampoco me gusta que mientan por algo que no existe”, dijo en ese momento.

Pamela Franco y Christian Domínguez celebran cumpleaños de su hija

Pese a que su relación sentimental terminó tiempo atrás, los cantantes volvieron a coincidir públicamente para festejar el cumpleaños de su pequeña, compartiendo varios momentos del evento en redes sociales.

La celebración estuvo marcada por juegos, una decoración temática y varios detalles pensados para la menor. Tanto Franco como Domínguez aprovecharon sus plataformas digitales para mostrar fragmentos de la fiesta y expresar el cariño que sienten por su hija, lo que generó diversas reacciones entre sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram, Pamela Franco publicó un video donde se ve a la niña disfrutando de su cumpleaños. Junto al clip, la artista escribió un breve mensaje que reflejó la alegría que sintió al verla celebrar su día. “Amo verte feliz”.

Por su parte, Christian Domínguez también utilizó sus redes sociales para dedicarle un extenso mensaje a la pequeña, recordando con emoción el día en que nació y el impacto que tuvo en su vida.