Ana Paula Consorte reveló que su romance con Paolo Guerrero ha llegado a su fin.

Paolo Guerrero TOMA RADICAL DECISIÓN tras fin de su relación con Ana Paula Consorte | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

¿Se terminó el amor? El futbolista Paolo Guerrero se encuentra pasando un complicado momento, tanto en su carrera como futbolista y sentimentalmente hablando. Y es que la madre de sus dos menores hijos reveló que su relación se ha terminado.

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte tenían una relación de más de cuatro años y dos hijos. Sin embargo; el romance llegó a su fin este 2026. Así lo confirmó la joven de nacionalidad brasileña a través de una conversación con el programa televisivo ‘Mesa Redonda’.

Tras revelarse el fin del romance entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte, el futbolista de Alianza Lima tomó una inesperada decisión en sus redes sociales. El popular ‘Depredador’ no se encuentra pasando un buen momento.