Ana Paula Consorte reveló que su romance con Paolo Guerrero ha llegado a su fin. 

    ¿Se terminó el amor? El futbolista Paolo Guerrero se encuentra pasando un complicado momento, tanto en su carrera como futbolista y sentimentalmente hablando. Y es que la madre de sus dos menores hijos reveló que su relación se ha terminado.

    Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte tenían una relación de más de cuatro años y dos hijos. Sin embargo; el romance llegó a su fin este 2026. Así lo confirmó la joven de nacionalidad brasileña a través de una conversación con el programa televisivo ‘Mesa Redonda’.

    Paolo Guerrero toma radical decisión tras el fin de su relación con Ana Paula Consorte

    Tras revelarse el fin del romance entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte, el futbolista de Alianza Lima tomó una inesperada decisión en sus redes sociales. El popular ‘Depredador’ no se encuentra pasando un buen momento.

    Tras pasar momentos complicados, Guerrero limitó los comentarios en su cuenta oficial de Instagram.

    SOBRE EL AUTOR:
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL.

    Paolo Guerrero toma radical decisión tras fin de su relación con Ana Paula Consorte

