La verdad detrás de la foto viral de los Pimpinela: ¿Confirmaron que son pareja?

Una imagen viral desató revuelo en redes al asegurar que Pimpinela confesó ser pareja, pero la verdad es muy distinta.

La verdad detrás de la foto viral de los Pimpinela

En las últimas horas, una imagen con un supuesto titular explosivo ha invadido redes sociales: “Después de más de 40 años, los Pimpinela confiesan que no son hermanos: ‘Somos pareja, perdón a todos’”.

El mensaje generó sorpresa, incredulidad y miles de reacciones. Sin embargo, la historia no es real.

¿De dónde salió el rumor sobre los Pimpinela?

El montaje comenzó a circular en la plataforma X y rápidamente fue replicado en otras redes. La imagen utiliza el formato y logotipos de medios de comunicación para parecer auténtica, pero no existe ninguna declaración oficial que respalde esa afirmación.

Se trata de un contenido manipulado, el cual ha provocado que rebote en diversas plataformas y generó todo tipo de comentarios.

La verdad sobre Lucía y Joaquín Galán

Lucía y Joaquín Galán son hermanos biológicos. Nacieron en Buenos Aires, hijos de Joaquín Galán y María Engracia Cuervo, inmigrantes españoles.

El dúo nació en 1981 por iniciativa de su madre, quien vio el potencial de unir el talento compositivo de Joaquín con la formación actoral de Lucía. Desde entonces, su carrera se ha construido sobre su vínculo familiar y su estilo teatral único.

¿Por qué tanta gente creyó la imagen?

El éxito de Pimpinela siempre ha estado ligado a la intensidad dramática de sus canciones. Sus interpretaciones de peleas, celos e infidelidades han sido tan convincentes que, en sus primeros años, incluso en hoteles les asignaban una habitación matrimonial por error.

La teatralidad alimentó la confusión, pero nunca existió una relación sentimental entre ellos.

Tras viralizarse el montaje, numerosos usuarios exigieron que se detenga la difusión del rumor. Muchos recordaron que ambos artistas tienen vidas personales formadas, hijos y trayectorias independientes fuera del escenario.

¿Cuál es el veredicto final?

La imagen es falsa. No hay ninguna confesión ni cambio en la historia del dúo.