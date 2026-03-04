Papá de Francesca Montenegro se enfrenta a familia de Adrián Villar y envía contundente mensajeÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡No lo tolera! Este miércoles 4 de marzo, el padre de la influencer Francesca Montenegro dio un fuerte mensaje para Adrián Villar y toda su familia. Recordemos que Francesca Montenegro era pareja del joven acusado de atropellar a Lizeth Marzano; sin embargo la relación llegó a su fin tras el accidente.
La creadora de contenido fue vinculada en el caso después de aparecer en la “reunión” que tuvo Adrián Villar con Marisel Linares y Rubén Villar en un parque. Tras esta situación y una serie de acusaciones, el padre de la influencer ha salido a defender a su familia.
Juan Montenegro defiende a su hija Francesca Montenegro y se enfrenta a familia de Adrián Villar
El miércoles 4 de marzo, el abogado y padre de Francesca Montenegro, Juan Montenegro llegó para dar sus declaraciones y defender a su hija de todo lo que se le ha acusado.
El letrado aprovechó para enviar un mensaje directo para Adrián Villar y toda su familia:
“Creo que las personas a las que atendimos aquel día lo saben perfectamente y lo mínimo que esperamos de esas personas es que tengan una señal de arrepentimiento hacia mi hija y hacia a mí porque nos hemos visto envueltos en estas situaciones. “
“Lamentamos la muerte pero también consideramos que nosotros no somos absolutamente responsables de nada, todo lo contrario, quisimos evitar dolores.”