Juan Montenegro se presentó en el programa ‘Amor y Fuego’ para defender a su hija en el caso Lizeth Marzano.

    ¡No lo tolera! Este miércoles 4 de marzo, el padre de la influencer Francesca Montenegro dio un fuerte mensaje para Adrián Villar y toda su familia. Recordemos que Francesca Montenegro era pareja del joven acusado de atropellar a Lizeth Marzano; sin embargo la relación llegó a su fin tras el accidente.

    La creadora de contenido fue vinculada en el caso después de aparecer en la “reunión” que tuvo Adrián Villar con Marisel Linares y Rubén Villar en un parque. Tras esta situación y una serie de acusaciones, el padre de la influencer ha salido a defender a su familia.

    Juan Montenegro defiende a su hija Francesca Montenegro y se enfrenta a familia de Adrián Villar

    El miércoles 4 de marzo, el abogado y padre de Francesca Montenegro, Juan Montenegro llegó para dar sus declaraciones y defender a su hija de todo lo que se le ha acusado.

    El letrado aprovechó para enviar un mensaje directo para Adrián Villar y toda su familia:

    “Creo que las personas a las que atendimos aquel día lo saben perfectamente y lo mínimo que esperamos de esas personas es que tengan una señal de arrepentimiento hacia mi hija y hacia a mí porque nos hemos visto envueltos en estas situaciones. “

    “Lamentamos la muerte pero también consideramos que nosotros no somos absolutamente responsables de nada, todo lo contrario, quisimos evitar dolores.”

