La trágica muerte de Lizeth Marzano ha conmocionado a sus seres queridos, quienes comparten relatos sobre su carácter soñador y metas deportivas.

La trágica muerte de Lizeth Marzano no solo generó conmoción por las circunstancias del accidente que involucró a Adrián Villar, sino también por las historias que han empezado a compartir quienes la conocieron de cerca. Amigos y familiares han decidido recordar quién era realmente la joven deportista, más allá de los titulares que marcaron sus últimos días.

Entre quienes decidieron hablar públicamente están Katherine Narro y su esposo Aldo Montero, considerados casi como parte de la familia de la atleta. Ambos compartieron recuerdos y momentos que revelan el carácter soñador, disciplinado y apasionado de Lizeth, destacando que su vida estaba llena de proyectos personales y metas por cumplir.

El sueño de Lizeth Marzano que no pudo cumplir

Durante su testimonio, la amiga de la deportista contó uno de los sueños que había quedado pendiente en la vida de Marzano. “En diciembre terminó con su enamorado de cinco años, por eso es que yo entendía que se enfocó más en el deporte. Sí, lo había planificado (ser madre)”, comentó.

Según relató su amiga, la joven tenía claro que primero quería alcanzar sus objetivos deportivos antes de pensar en la maternidad. Incluso ya había comenzado a planificar los pasos para hacerlo realidad. “Ella me había dicho que quería tener este año lograr todas sus metas deportivas y el otro año, congelar óvulos, como todavía no había conocido a quien iba a ser el papá de sus hijos, al menos iba a avanzar con eso y yo la animé en eso, ya lo había cotizado y todo”, sostuvo conmovida.

Las personas más cercanas a Lizeth también recordaron otros aspectos de su vida que reflejan su personalidad. A través de fotografías y recuerdos familiares, mostraron a una joven amante de los animales, muy unida a sus dos mascotas y apasionada por el mar, disciplina en la que llegó a destacar al batir récords nacionales de apnea.

Además del deporte, la música ocupaba un lugar especial en su vida. Lizeth había retomado con entusiasmo sus clases de saxofón, una actividad que practicaba desde la adolescencia y que consideraba uno de sus refugios personales.

De hecho, la noche previa a su fallecimiento estuvo marcada por esa pasión musical. Hasta aproximadamente las 9:30 p. m., la deportista se encontraba practicando jazz junto a su profesor de saxofón, quien la acompañaba desde que tenía 14 años y que, sin imaginarlo, se despidió de ella por última vez.

Vehículo pasó varias veces por la zona del atropello de Lizeth Marzano

La investigación por la muerte de Lizeth Marzano continúa revelando detalles que generan nuevas interrogantes. Un reciente informe televisivo expuso imágenes de cámaras de seguridad que no solo registraron el paso del vehículo vinculado al caso, sino también el comportamiento sospechoso de otra unidad que circuló varias veces por la zona del accidente.

Las grabaciones difundidas por el programa ‘Magaly TV, la firme’ muestran que, además de la camioneta conducida por Marisel Linares, otro automóvil oscuro transitó reiteradamente por la vía de San Isidro donde ocurrió el atropello. Según el reportaje, se trataría de un vehículo de marca BMW que llamó la atención por sus movimientos alrededor del lugar de los hechos.

De acuerdo con el informe televisivo, la unidad fue captada inicialmente a cierta distancia del punto donde ocurrió la tragedia. Las imágenes evidencian que el vehículo se detuvo hasta en tres ocasiones mientras avanzaba lentamente por la zona, lo que generó sospechas sobre su presencia en ese momento.

Horas después, cerca de la medianoche, la misma cámara de seguridad volvió a registrar al moderno automóvil transitando por el lugar. En esta oportunidad, el conductor avanzó a baja velocidad, lo que, según el programa, podría indicar que estaba observando lo que ocurría en el sitio.

El reportaje también señaló que alrededor de las 12:30 de la madrugada el mismo vehículo habría pasado nuevamente por la vía, luego de que ya se habían realizado los primeros trabajos de auxilio tras el atropello de Marzano.