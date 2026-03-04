Juez encara a Adrián Villar y lo pone contra las cuerdas: “¿Por qué no atendiste a Lizeth? ¿Por qué huiste? ¿Qué pasó por tu cabeza?”

Wapa.pe
En el marco de la audiencia donde se analiza la solicitud de prisión preventiva en su contra por el fallecimiento de Lizeth Marzano, Adrián Villar reconoció su responsabilidad en los hechos y manifestó su arrepentimiento frente al juez Adolfo Farfán.

    El juez Adolfo Fernando Farfán, a cargo del 33º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, interrogó este martes a Adrián Villar al término de la audiencia donde se analiza el requerimiento de nueve meses de prisión preventiva en su contra por la muerte de la deportista Lizeth Marzano.

    Durante la sesión, Villar evidenció nerviosismo cuando el magistrado indicó que deseaba escucharlo directamente, ya que es quien deberá definir su situación legal, precisando que “existen elementos graves y fundados”.

    Ante ello, el joven manifestó: “Lo único que tengo que decir es perdón, perdón y mil veces perdón a la familia y a todas las personas que aman a Lizeth. Soy completamente consciente de lo sucedido y de sus consecuencias, y estoy profundamente arrepentido de haberle causado tanto dolor a una familia. Por eso acepto mi responsabilidad y estoy aquí para asumir todo lo que tenga que asumir. Perdón. Eso es todo”.

    Posteriormente, el juez le planteó una serie de interrogantes: “¿Qué pasó por tu cabeza cuando hiciste eso, por qué no bajaste y atendiste a esa señorita? ¿Por qué huiste? ¿Qué te pasó? ¿En qué estabas pensando?”.

    Villar, procesado por homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente, respondió con vacilación: “Tuve... No sé qué me pasó. De verdad, no sé qué me pasó. No sé qué fue lo que pasó. Mi cabeza me decía que pare y mi cuerpo no obedecía. Nunca me había pasado algo similar. No, no sé qué me pasó. Lo siento muchísimo”.

    Al cierre de la audiencia, el magistrado informó que la decisión será emitida este miércoles a las 21:00 horas, señalando que “son tres audiencias de prisión preventiva que debo atender en la próxima hora”. La Fiscalía no formuló oposición y la defensa expresó su conformidad.

    Cabe recordar que Marzano, integrante de la selección de apnea (buceo libre), realizaba actividad física por la vereda en la avenida Camino Real, frente a la sede del Lima Golf Club, en San Isidro, la noche del martes 17 de febrero, cuando fue impactada por el vehículo conducido por Villar, quien posteriormente abandonó el lugar.

    Más tarde, tras el fatal suceso, el joven se dirigió al domicilio de su entonces pareja, la influencer Francesca Montenegro, quien le brindó apoyo legal.Humanize 381 words

