Magaly Medina se pronunció sobre la audiencia de prisión preventiva contra Adrián Villar, quien ahora es representado por el abogado Nakazaki. En ese contexto, la conductora rememoró cuando el letrado asumió su defensa en el caso relacionado con Paolo Guerrero.

La periodista Magaly Medina cuestionó duramente el desempeño de César Nakazaki como defensor de Adrián Villar, investigado por el atropello que terminó con la vida de Lizeth Marzano. En su programa Magaly TV La Firme, la conductora manifestó su sorpresa por la estrategia legal que, a su juicio, busca impedir que el joven reciba prisión preventiva.

Si bien reconoció que todo abogado cumple con el deber de defender a su patrocinado, señaló que este caso le parece prácticamente imposible de sostener. Según indicó, Nakazaki estaría apelando a vacíos legales para beneficiar a su cliente, algo que —dijo— ha generado malestar en la opinión pública.

“Yo escucho a Nakazaki y también quiero matar a alguien para librarme de la cárcel. Muchos asesinos hoy en día consideran a Nakazaki y abogados como él los héroes de la jornada porque su defensa tan airada y apasionada, buscándole el lado de cómo torcer la ley a favor de su defendido, a mí me ha sonado hasta indignante. Trastocando la ley para defender algo que no se debe defender”, expresó Medina frente a cámaras.

La conductora también recordó que el propio Nakazaki asumió su defensa en el caso vinculado a Paolo Guerrero, y comentó con ironía que ello no evitó que fuera encarcelada.

“Alguna vez fue mi abogado, aunque con él yo me fui a la cárcel”, declaró. Asimismo, sostuvo que le habría gustado contar en ese momento con una defensa tan enérgica como la que ahora observa. “Me hubiera gustado que me defienda ardorosamente así en esa época. Me hubiera encantado, de verdad que me hubiera encantado”, añadió entre risas.

Medina además rechazó el argumento del abogado respecto a que no existiría obligación legal de entregarse tras un hecho similar, insistiendo en que existe un componente ético que trasciende la norma escrita.

“¿Cómo que no existe el deber de entregarse? Hay un deber moral que va más allá de la ley. Hay un deber moral y felizmente creo que tenemos jueces en este país que también ven más allá de las letras que dice el código penal y van a actuar, suponemos nosotros, con ese criterio de conciencia que les da el interpretar la ley”, sostuvo.

Magaly Medina advierte sobre posible precedente

La periodista reiteró que entiende el rol técnico de un abogado, pero alertó sobre el impacto que podría tener esta defensa si prospera. Recordó que Villar no solo habría atropellado a la deportista, sino que también abandonó el lugar sin prestarle auxilio.

“Entiendo que es el abogado de este muchacho que mató, fugó y no auxilió a una mujer joven, a una campeona de nuestro país. Entendemos que es su deber hacer todo lo posible para que su defendido no vaya a prisión y no le den prisión preventiva”, afirmó.

Finalmente, advirtió que un eventual fallo favorable podría enviar un mensaje equivocado a la sociedad.

“Ahora le está dando escapatoria a mucha gente que mata. Ahora muchos asesinos estarán diciendo: ‘Ah, el doctor Nakazaki puede sacarte libre, ahorita hacemos, ahorita hacemos todo esto’. Nos está diciendo a todos que podemos vivir en la ilegalidad y que no hay problema con eso porque el código penal nos está respaldando. Qué decepción”, concluyó Medina.