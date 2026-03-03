Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡12 HORAS SIN AGUA! Sedapal confirma corte este 4 de marzo: estos son los distritos afectados

Daniela Darcourt declara su amor y admiración a Luis Advíncula por su cumpleaños: "Te amo con locura, negrito"

Daniela Darcourt acompañó a Luis Advíncula en su íntima celebración por sus 36 años y reafirmó el fuerte vínculo que los une con un emotivo mensaje.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Daniela Darcourt declara su amor y admiración a Luis Advíncula por su cumpleaños: "Te amo con locura, negrito"
    Daniela Darcourt celebra el cumpleaños de Luis Advíncula y le dedica emotivo mensaje. | Composición Wapa | Instagram
    Daniela Darcourt declara su amor y admiración a Luis Advíncula por su cumpleaños: "Te amo con locura, negrito"

    La cantante peruana Daniela Darcourt fue una de las invitadas a la íntima celebración por los 36 años del futbolista Luis Advíncula, realizada este 2 de marzo junto a su círculo más cercano. La velada reunió a amistades como Clarivet Illescas y Maeva Orlé, en una noche llena de música y baile. Advíncula incluso sorprendió al animarse a bailar con la salsera, desatando aplausos y reacciones entre los asistentes.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Christian Cueva confirma boda con Pamela Franco y sorprende con romántica confesión: “Es lo que quiero hacer con ella”

    Daniela Darcourt celebra el cumpleaños de Luis Advíncula con sentido mensaje

    La intérprete de salsa acompañó al jugador de Alianza Lima en la celebración de su cumpleaños y utilizó su cuenta personal de Instagram para dedicarle un sentido mensaje, el cual estuvo acompañado de varias fotografías juntos. Con evidente cariño y admiración, la artista compartió una extensa reflexión en la que destacó el vínculo cercano que los une.

    “Hoy, está de cumpleaños una de mis personas especiales en esta vida: Mi hermanito. Ese que la vida me regaló para que todo pese un poquito menos. Eres mi cómplice, compañero de aventuras y soporte cuando más vulnerable estoy", expresó la cantante.

    wapa.pe

    Asimismo, más adelante manifestó el orgullo que siente por él. Cabe recordar que cuando el futbolista fue fichado por Alianza Lima también le dedicó unas palabras públicas. En esta ocasión escribió: "Me siento súper orgullosa de todas y cada una de las cosas que estás materializando en tu vida, sabes que estoy y estaré siempre en primera fila para aplaudirte y apoyarte como siempre, hasta el infinito."

    Estas palabras evidencian la sólida amistad que ambos han demostrado en distintas oportunidades. Finalmente, cerró su mensaje con: "Que Dios y todos los santos te cuiden y protejan hoy y siempre, hermanito de mi corazón… Que seas aún más feliz de lo que ya eres, ese es mi único deseo. Larga vida, mi rayo y eterno #17. Te amo con locura, negrito”.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Magaly expone nuevo video que revelaría la velocidad de Adrián Villar tras el atropello a Lizeth Marzano: "Iba a más de ..."

    Daniela Darcourt y su cercanía con Luis Advíncula

    En marzo, Daniela Darcourt fue consultada por la estrecha relación que mantiene con Luis Advíncula, luego de que ambos generaran comentarios por sus constantes muestras de cariño en redes. Durante una entrevista en Café con la Chevez, la cantante aclaró que el vínculo que los une está basado en un profundo afecto y respeto mutuo.

    Asimismo, contó que suele compartir con varios futbolistas de la selección peruana en reuniones y celebraciones privadas. En ese contexto, reveló que Advíncula es muy protector con ella y siempre está pendiente de su bienestar. “Es mi hermanito”, afirmó, destacando el apoyo constante que se brindan.

    SOBRE EL AUTOR:
    Daniela Darcourt declara su amor y admiración a Luis Advíncula por su cumpleaños: "Te amo con locura, negrito"
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Padre de Adrián Villar se quiebra ante el hermano de Lizeth Marzano y defiende a su hijo tras el accidente: ‘Me siento muy mal’

    Participante de “Yo Soy” arremete EN VIVO contra el jurado tras ser eliminado: “Mancharon mi imagen”

    Magaly Medina PONE EN SU SITIO en vivo a su reportero por TERRIBLE comentario en marcha en honor a Lizeth Marzano

    Daniela Darcourt declara su amor y admiración a Luis Advíncula por su cumpleaños: "Te amo con locura, negrito"

    Ricardo Morán 'ENFURECE' con participante de 'Yo Soy' por darle REGALITO y queda ELIMINADA del programa: "Este juego de los regalos no corresponde"

    Lo más vistos en Farándula

    Laura Spoya regresa a la conducción de ‘Al sexto día’ con faja tras operación por accidente: "El show debe continuar"

    Magaly Medina lanza llamado urgente y pide videos del atropello de Lizeth Marzano: “Hay que ver quién escondió el carro”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;