Daniela Darcourt acompañó a Luis Advíncula en su íntima celebración por sus 36 años y reafirmó el fuerte vínculo que los une con un emotivo mensaje.

La cantante peruana Daniela Darcourt fue una de las invitadas a la íntima celebración por los 36 años del futbolista Luis Advíncula, realizada este 2 de marzo junto a su círculo más cercano. La velada reunió a amistades como Clarivet Illescas y Maeva Orlé, en una noche llena de música y baile. Advíncula incluso sorprendió al animarse a bailar con la salsera, desatando aplausos y reacciones entre los asistentes.

Daniela Darcourt celebra el cumpleaños de Luis Advíncula con sentido mensaje

La intérprete de salsa acompañó al jugador de Alianza Lima en la celebración de su cumpleaños y utilizó su cuenta personal de Instagram para dedicarle un sentido mensaje, el cual estuvo acompañado de varias fotografías juntos. Con evidente cariño y admiración, la artista compartió una extensa reflexión en la que destacó el vínculo cercano que los une.

“Hoy, está de cumpleaños una de mis personas especiales en esta vida: Mi hermanito. Ese que la vida me regaló para que todo pese un poquito menos. Eres mi cómplice, compañero de aventuras y soporte cuando más vulnerable estoy", expresó la cantante.

Asimismo, más adelante manifestó el orgullo que siente por él. Cabe recordar que cuando el futbolista fue fichado por Alianza Lima también le dedicó unas palabras públicas. En esta ocasión escribió: "Me siento súper orgullosa de todas y cada una de las cosas que estás materializando en tu vida, sabes que estoy y estaré siempre en primera fila para aplaudirte y apoyarte como siempre, hasta el infinito."

Estas palabras evidencian la sólida amistad que ambos han demostrado en distintas oportunidades. Finalmente, cerró su mensaje con: "Que Dios y todos los santos te cuiden y protejan hoy y siempre, hermanito de mi corazón… Que seas aún más feliz de lo que ya eres, ese es mi único deseo. Larga vida, mi rayo y eterno #17. Te amo con locura, negrito”.

Daniela Darcourt y su cercanía con Luis Advíncula

En marzo, Daniela Darcourt fue consultada por la estrecha relación que mantiene con Luis Advíncula, luego de que ambos generaran comentarios por sus constantes muestras de cariño en redes. Durante una entrevista en Café con la Chevez, la cantante aclaró que el vínculo que los une está basado en un profundo afecto y respeto mutuo.