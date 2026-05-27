Reventonazo de la Chola fulminó el regreso de Carlos Álvarez con JB: ¿Cuántos puntos de rating lograron?Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La Chola Chabuca agradece al público por la consolidación de 'El reventonazo de la Chola' como el programa más visto del fin de semana y por seguir como líder del entretenimiento sabatino; el último sábado alcanzó 10,5 puntos de rating y superó el esperado regreso de Carlos Álvarez en dupla con Jorge Benavides.
El último fin de semana, 'El reventonazo de la Chola' lideró la sintonía con 10,5 puntos de rating, mientras que el programa cómico de Panamericana apenas alcanzó 2,5 puntos. En tanto, 'Yo soy' llegó a 4,8 puntos y la franquicia internacional 'La Granja Vip' apenas registró 2,7 puntos de rating.
"Estoy muy agradecido con el púbico peruano por el amplio respaldo para el Reventonazo, que una semana más sigue liderando las cifras de sintonía y entregando entretenimiento a las familias con un elenco muy profesional", comentó la Chola Chabuca.
PUEDES VER: Jaime Bayly se declara de izquierda y CONFESIÓN sorprende en medio de las Elecciones 2026: "Ya no me gusta nada Keiko""
En el último programa, 'El reventonazo de la Chola' rindió homenaje al recordado Makuko Gallardo en su secuencia Leyendas. Además, celebró el Día del Payaso Peruano y anunció el inicio de la preventa del circo de la Chola Chabuca.
Este año, en su temporada 2026, que se inicia el próximo 16 de julio en Plaza Norte, la Chola presentará el espectáculo 'Un principito en el circo de la Chola Chabuca' con la presencia de Edgar Vivar.