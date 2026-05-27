Reventonazo de la Chola fulminó el regreso de Carlos Álvarez con JB: ¿Cuántos puntos de rating lograron?

La Chola Chabuca celebra el éxito de ' El reventonazo de la Chola ', que se posiciona como el programa más visto del fin de semana con 10,5 puntos de rating. Este espacio supera a JB y otros competidores.

Programa de América lideró el rating del fin de semana con 10.5 puntos y es líder del entretenimiento.

Programa de América lideró el rating del fin de semana con 10.5 puntos y es líder del entretenimiento.

La Chola Chabuca agradece al público por la consolidación de 'El reventonazo de la Chola' como el programa más visto del fin de semana y por seguir como líder del entretenimiento sabatino; el último sábado alcanzó 10,5 puntos de rating y superó el esperado regreso de Carlos Álvarez en dupla con Jorge Benavides.

El último fin de semana, 'El reventonazo de la Chola' lideró la sintonía con 10,5 puntos de rating, mientras que el programa cómico de Panamericana apenas alcanzó 2,5 puntos. En tanto, 'Yo soy' llegó a 4,8 puntos y la franquicia internacional 'La Granja Vip' apenas registró 2,7 puntos de rating.

"Estoy muy agradecido con el púbico peruano por el amplio respaldo para el Reventonazo, que una semana más sigue liderando las cifras de sintonía y entregando entretenimiento a las familias con un elenco muy profesional", comentó la Chola Chabuca.

En el último programa, 'El reventonazo de la Chola' rindió homenaje al recordado Makuko Gallardo en su secuencia Leyendas. Además, celebró el Día del Payaso Peruano y anunció el inicio de la preventa del circo de la Chola Chabuca.