¡SE PUSO FIRME! Korina revela qué les dijo a Paloma y Diana por hablar de Mario Hart

Korina Rivadeneira negó sentir celos por comentarios de Paloma Fiuza y Diana Sánchez sobre Mario Hart , y habló de su presente en 'Me caigo de risa'.

Korina y Mario están en medio de rumores de separacio. | Composición Wapa

Korina y Mario están en medio de rumores de separacio. | Composición Wapa

Korina Rivadeneira decidió tomar con calma los recientes comentarios que vincularon a Mario Hart con Paloma Fiuza y Diana Sánchez. La modelo aseguró que no sintió celos cuando ambas figuras mencionaron que el piloto les parecía atractivo y dejó claro que prefiere manejar el tema con humor.

La venezolana también habló de su regreso a la televisión en 'Me caigo de risa', formato que, según contó, la emociona porque la reta a mostrarse en una faceta más espontánea y divertida.

“Este formato me saca de mi zona de confort y me encanta. Mientras esté trabajando, a Mario le va a tocar cuidar a los niños y ver el programa. Mario es mi fan, claro que sí”, afirmó.

Al ser consultada por los constantes rumores sobre su relación con Mario Hart, Korina evitó entrar en detalles y remarcó que ambos han tomado una decisión familiar frente a la exposición mediática.

“Mario y yo hemos decidido no hablar sobre el tema, y proteger a la familia”.

La exchica reality también fue consultada directamente por las declaraciones de Paloma Fiuza, quien habría dicho que Mario le gusta. Lejos de incomodarse, Korina respondió con cariño hacia la brasileña. “Amo a Paloma. Lo que diga está bien, es muy divertida. Es mi amiga.”

La modelo también contó que tomó con gracia la confesión de Diana Sánchez, quien comentó que Mario Hart le parecía atractivo. Incluso reveló que conversó con ella en tono de broma.

“La encontré y le dije: ‘¿Así que estás enamorada?’, y nos matamos de risa jugando con eso”, precisó.

Mario Hart expone las razones que habrían afectado su matrimonio con Korina tras presunta crisis

Mientras Korina Rivadeneira opta por mantener reserva sobre su vida familiar, Mario Hart sí habló recientemente sobre los retos que ha enfrentado en su relación. Durante su participación en 'Arriba mi gente', el piloto reconoció que la convivencia y la rutina pueden generar desgaste en una pareja.

Aunque no confirmó una separación, el exchico reality dejó entrever que su matrimonio ha pasado por momentos difíciles. Sus declaraciones llegaron en medio de rumores sobre una presunta crisis y luego de comentarios que volvieron a poner su vida sentimental en el centro de la farándula.

Mario explicó que uno de los mayores desafíos ha sido mantener viva la conexión emocional con el paso del tiempo. Según dijo, la monotonía puede convertirse en un obstáculo si la pareja no trabaja constantemente en su vínculo.

“Lo que se empieza a complicar un poco es intentar salir de la monotonía, de la rutina, de constantemente estar tratando de mantener esa llamita encendida, tener mucha tolerancia con tu pareja, mucha paciencia y hay muchas cosas”, señaló.