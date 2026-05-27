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Brian Rullan NO PUEDE MÁS y exige divorcio a Laura Spoya tras confirmar relación con Sebastián Gálvez: "Quiero que firme"

Brian Rullan, visiblemente molesto, pide el divorcio a Laura Spoya debido a su nuevo romance con un hombre de 29 años.

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    Brian Rullan NO PUEDE MÁS y exige divorcio a Laura Spoya tras confirmar relación con Sebastián Gálvez: "Quiero que firme"
    Brian Rullan NO PUEDE MÁS y exige divorcio a Laura Spoya
    Brian Rullan NO PUEDE MÁS y exige divorcio a Laura Spoya tras confirmar relación con Sebastián Gálvez: "Quiero que firme"

    Laura Spoya, popular influencer, ha generado revuelo al oficializar su relación con Sebastián Gálvez, cinco años más joven que ella. En medio de las nuevas salidas de la exreina de belleza con el extrabajador de 'Esto es guerra', su esposo aún legal, Brian Rullan, ha decidido manifestarse y solicitar formalmente el divorcio.

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    Brian Rullan pide a Laura Spoya firmar el divorcio

    En una reciente emisión de 'Magaly TV: la firme', se reveló una conversación de Brian Rullan con un reportero, en la cual él expresa su cansancio por la situación legal con Laura Spoya, deseando recuperar su soltería para estar libre de salir con otras mujeres.

    “¡Claro! Espero que venga a firmar a Acapulco. Solo quisiera que firme para ser libre en el futuro”, comentó inicialmente el empresario, explicando que las leyes en el estado de Guerrero, México, exigen la presencia de ambos para formalizar el divorcio.

    “La legislación en Guerrero así lo demanda. Deben acudir personalmente, sin poder enviar un apoderado”, aseguró. Anteriormente, Brian Rullan mostró su disgusto ante la relación de Spoya con Sebastián Gálvez, añadiendo, “Siento tristeza y lástima por mis hijos”.

    Laura Spoya corrobora salidas con Sebastián Gálvez

    Recientemente, Laura Spoya confirmó que está conociendo a Sebastián Gálvez, tras ser vistos juntos por las cámaras de 'Amor y fuego' en una cena en una popular hamburguesería. Lejos de esconderse, la presentadora de Al sexto día se mostró serena y abierta a discutir esta nueva etapa emocional, sugiriendo una conexión favorable con el empresario.

    Durante la entrevista, Spoya señaló que ambos están explorando su relación sin presiones. “Estamos viendo qué sucede… me encanta”, expresó con una sonrisa ante el entrevistador. Igualmente, destacó cómo Sebastián Gálvez se ha mostrado consistentemente presente, coincidiendo ambos en dejar que la relación evolucione de forma natural.

    SOBRE EL AUTOR:
    Brian Rullan NO PUEDE MÁS y exige divorcio a Laura Spoya tras confirmar relación con Sebastián Gálvez: "Quiero que firme"
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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