Brian Rullan , visiblemente molesto, pide el divorcio a Laura Spoya debido a su nuevo romance con un hombre de 29 años.

Laura Spoya, popular influencer, ha generado revuelo al oficializar su relación con Sebastián Gálvez, cinco años más joven que ella. En medio de las nuevas salidas de la exreina de belleza con el extrabajador de 'Esto es guerra', su esposo aún legal, Brian Rullan, ha decidido manifestarse y solicitar formalmente el divorcio.

Brian Rullan pide a Laura Spoya firmar el divorcio

En una reciente emisión de 'Magaly TV: la firme', se reveló una conversación de Brian Rullan con un reportero, en la cual él expresa su cansancio por la situación legal con Laura Spoya, deseando recuperar su soltería para estar libre de salir con otras mujeres.

“¡Claro! Espero que venga a firmar a Acapulco. Solo quisiera que firme para ser libre en el futuro”, comentó inicialmente el empresario, explicando que las leyes en el estado de Guerrero, México, exigen la presencia de ambos para formalizar el divorcio.

“La legislación en Guerrero así lo demanda. Deben acudir personalmente, sin poder enviar un apoderado”, aseguró. Anteriormente, Brian Rullan mostró su disgusto ante la relación de Spoya con Sebastián Gálvez, añadiendo, “Siento tristeza y lástima por mis hijos”.

Laura Spoya corrobora salidas con Sebastián Gálvez

Recientemente, Laura Spoya confirmó que está conociendo a Sebastián Gálvez, tras ser vistos juntos por las cámaras de 'Amor y fuego' en una cena en una popular hamburguesería. Lejos de esconderse, la presentadora de Al sexto día se mostró serena y abierta a discutir esta nueva etapa emocional, sugiriendo una conexión favorable con el empresario.