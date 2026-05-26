La influencer 'Majo con Sabor' enfrenta las acusaciones del amigo de Jazmín Pinedo , ante insinuaciones de comportamientos inapropiados ¿con la hija de Gino Assereto?

¡No se quedó callada y decidió enfrentar la situación! Después de que un amigo de Jazmín Pinedo encendiera las alarmas al acusarla de comportamientos "inapropiados y lamentables" presuntamente relacionados con la hija de la presentadora, la influencer 'Majo con Sabor' rompió el silencio y restó importancia a los comentarios adversos. Lejos de mostrarse preocupada, la expareja de Gino Assereto respondió con indiferencia sobre temas relacionados con su relación pasada.

Majo con Sabor minimiza las declaraciones sobre su comportamiento con Gino

Al concluir su relación, la influencer mencionó que uno de los motivos del término fue que su romance era complicado, ya que su expareja generaba conflictos debido a su hija. Ella buscó establecer una buena relación incluso comunicándose con Jazmín Pinedo, pero sin éxito. A pesar de sus intentos, se sugirió que su conducta no fue la mejor.

“Quiero decir algo con todo el amor y respeto, esa etapa está cerrada. Tengo una bonita relación (con Gabriel Calvo) y me concentro en el futuro, en mis proyectos. Honestamente, no me afecta en absoluto, o sea, de buena manera, no mala”, afirmó Majo con Sabor.

Como resultado, ella añadió que cualquier evento sucedido durante su relación con Gino Assereto ya no le interesa: “Ya no tiene caso seguir revelando cosas innecesarias. Fuera de mi relación, estoy concentrada en mí misma, no tiene sentido pensar en lo demás, me da igual”, sentenció.

Esto afirmó Majo con Sabor acerca de Jazmín Pinedo luego de acabar con Gino Assereto