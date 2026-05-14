La comunidad del espectáculo enfrenta una pérdida con el fallecimiento de un entrañable conductor de televisión tras su batalla contra el cáncer de colon. ¿Quién era?

LUTO EN LA TELEVISIÓN: Fallece querido conductor tras dura batalla contra el cáncer de colon

LUTO EN LA TELEVISIÓN: Fallece querido conductor tras dura batalla contra el cáncer de colon

La noticia ha dejado al mundo del espectáculo en luto, ya que un famoso conductor de televisión ha perdido la vida después de revelar su grave diagnóstico a finales de 2025, cuando aún trabajaba como comentarista de farándula. ¿Quién era y cómo fueron sus últimos días?

Amado presentador de espectáculos fallece tras una intensa lucha contra el cáncer de colon

Melvin Alexander Vicente Ventura, conocido en República Dominicana como Melvin TV, fue un destacado comentarista de espectáculos y creador de contenido que murió tras enfrentar una difícil batalla contra el cáncer de colon. Esta enfermedad afectó seriamente su salud en sus últimos meses.

Conocido por su participación en variados programas de entretenimiento, hizo pública su situación médica a finales del año anterior. En ese momento, pidió ayuda económica para costear los tratamientos y procedimientos médicos necesarios para combatir la enfermedad.

Durante todo el proceso, Melvin compartió el impacto físico y emocional que tuvo su enfermedad. A pesar del apoyo constante de sus amigos, su condición se agravó hasta quedar postrado en una cama, sin poder valerse por sí mismo y con una visible pérdida de peso.

En un video reciente, expresó: “Gracias de corazón, estoy con la doctora y se lo agradezco”, después de recibir esperanzas por parte de su médico con un suero vitamínico. Sin embargo, no pudo superar la enfermedad.

La confirmación de su fallecimiento fue realizada por Santiago Matías, dueño de Alofoke Media Group, donde Melvin trabajó hasta noviembre de 2024. En la etapa final de su vida, solicitó donaciones de sangre y asistencia económica para continuar con su tratamiento.

“Descansa en paz, Dios te acoja en su gloria. Te extrañaremos”, expresó el propietario de una de las cadenas más relevantes del país.

A pesar de mostrar mejoría semanas antes de su partida, un médico dominicano alertó sobre el frágil estado de Melvin TV, indicando que su salud estaba muy comprometida.

Querido conductor de espectáculos pierde la vida tras dura lucha contra el cáncer de colon