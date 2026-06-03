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¡NO LO ESPERABA! Orquesta le dedica 'La Incondicional' a Karla Tarazona en su boda con Christian Domínguez

La celebración de Karla Tarazona y Christian Domínguez atrajo miradas por un singular momento musical en la recepción en Huaral.

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    ¡NO LO ESPERABA! Orquesta le dedica 'La Incondicional' a Karla Tarazona en su boda con Christian Domínguez
    Orquesta le dedica 'La Incondicional' a Karla Tarazona en su boda con Christian Domínguez
    ¡NO LO ESPERABA! Orquesta le dedica 'La Incondicional' a Karla Tarazona en su boda con Christian Domínguez

    El matrimonio de Karla Tarazona y Christian Domínguez sigue dando de qué hablar. Aunque la pareja celebró su ceremonia junto a allegados, un instante peculiar durante la fiesta captó la atención de los televidentes de 'Magaly TV: la firme'. ¿Qué ocurrió?

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    Una canción inesperada en el enlace de Karla Tarazona y Christian Domínguez

    Las imágenes compartidas por el programa retrataron diversos momentos de la celebración en Huaral. Sin embargo, la interpretación de una canción en particular se convirtió en el centro de comentarios de la velada.

    Durante la fiesta, el grupo Río Band interpretó 'La incondicional', un famoso tema de Luis Miguel. La elección sorprendió a muchos y desató risas en el set de Magaly Medina.

    Al ver el video, la presentadora se pronunció sobre el insólito momento vivido en las nupcias de la pareja.

    “¿Cómo interpretan eso, es su boda?”, comentó la conocida 'Urraca', entre risas, impactada por la elección para la ocasión.

    A pesar de la sorpresa, la periodista elogió a la banda encargada del entretenimiento y destacó su actuación.

    El comentario de Magaly Medina derivó en que las colaboradoras del programa también compartieran sus opiniones sobre la escena. Mónica Cabrejos añadió una frase que generó carcajadas. “Migajera no,” dijo la comunicadora.

    Su observación provocó una reacción inmediata entre los miembros del programa, quienes tomaron con humor lo vivido durante la boda de Karla y Christian. La escena pronto se volvió viral y generó debates en redes sociales sobre la curiosa elección musical para un día tan significativo.

    La celebración íntima de Karla Tarazona y Christian Domínguez: revelan pasajes de la fiesta

    Después de casarse oficialmente, Karla Tarazona y Christian Domínguez celebraron en Huaral junto a sus seres queridos. Decididos a mantener la privacidad, evitaron divulgar detalles a la prensa, pero 'Magaly TV: la firme' compartió algunas imágenes de la celebración.

    Las escenas mostraron un ambiente acogedor donde los invitados disfrutaron de música, baile y compañía de los novios. A pesar de ser uno de los enlaces más comentados, optaron por una fiesta pequeña y relajada.

    Christian Domínguez explicó que prefirieron disfrutar del evento reservadamente. Asimismo, señaló que no realizarán una luna de miel inmediata debido a sus responsabilidades laborales.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡NO LO ESPERABA! Orquesta le dedica 'La Incondicional' a Karla Tarazona en su boda con Christian Domínguez
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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