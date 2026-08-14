¡DURO GOLPE! Hijo de Antonio Pavón le da la espalda a Sheyla Rojas y se NIEGA a vivir con ella en México: "Fue feo para mí"

Sheyla Rojas comentó el difícil episodio con su hijo, Antoñito, quien se negó a mudarse a México. ¿Incluso rechazó pasar la Navidad con ella?

¡Un duro golpe para una madre! Sheyla Rojas compartió uno de los momentos más complicados con su hijo Antoñito, al tratar de convencerlo de mudarse a México con ella y su entonces pareja. A pesar de que la exconcursante de reality show había comprado boletos de avión para pasar las fiestas juntos, el hijo de Antonio Pavón decidió quedarse en España, junto a su familia paterna.

¿Por qué Sheyla Rojas no vive con su hijo Antoñito?

Durante una entrevista con Magaly Medina, la exchica reality se abrió sobre su relación con su hijo, indicando que disfrutan de un buen vínculo y ella lo visita en España tres veces al año. Según explicó, Antoñito prefiere residir allí.

"En su momento pensé en traerlo a México, pero Antoñito fue muy claro. Me expresó ‘me gusta Guadalajara, pero adoro España’. Siempre ha sido directo, y al decirme eso supe que venirse no era viable, ya que aquí no tenía amigos ni familia", narró Sheyla Rojas.