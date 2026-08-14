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¡SIN FILTRO! Sheyla Rojas confiesa que le gusta ser mantenida y sorprende con contundente declaración: “Me encanta”

Sheyla Rojas admitió que disfrutó ser mantenida por Sir Winston y reveló sus planes laborales y empresariales tras regresar al Perú.

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    Sheyla Rojas de nuevo en el ojo de la tormenta.
    ¡SIN FILTRO! Sheyla Rojas confiesa que le gusta ser mantenida y sorprende con contundente declaración: “Me encanta”

    Sheyla Rojas atraviesa una nueva etapa luego de poner fin a su relación con Luis Ángel, conocido como 'Sir Winston', y regresar al Perú. Durante una conversación en el podcast de Magaly Medina, la modelo habló sin filtros sobre la vida que llevaba en México y reconoció que disfrutaba que su entonces pareja asumiera sus gastos.

    Al recordar aquellos años, la exintegrante de 'Esto es guerra' no intentó ocultar su comodidad con ese estilo de vida. "Me encanta. Me encantó y me encanta", afirmó. Sin embargo, ahora tiene claro que deberá retomar sus proyectos profesionales y generar sus propios ingresos.

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    Sheyla Rojas responde a quienes la llaman mantenida

    Durante la entrevista, Sheyla reconoció que Sir Winston fue generoso mientras estuvieron juntos. "No era para nada tacaño, no me puedo quejar, pero ahora me toca reinventarme y construir lo mío", explicó.

    Asimismo, dejó claro que las críticas por haber dependido económicamente de su expareja no le preocupan. "A mí me pueden decir mantenida o interesada, lo que sea. (¿Pero te encantó ser mantenida todos estos años.?) Ah, me encanta. Me encanta. Me encantó y me encanta. No hay forma, obviamente. Sí. [ríen] Obvio, ¿a quién no? Pero también me encanta trabajar y ser independiente", expresó.

    Pese a la ruptura, Sheyla evitó cuestionar a Luis Ángel por el aspecto económico. "No, no voy a hablar mal, pero sí, en ese aspecto, Luis sí fue bueno conmigo, no me quejo", señaló.

    Incluso, recordó los cinco años que permanecieron juntos y agregó: "No hubiera aguantado cinco años tampoco si hubiera sido tacaño. Ya al año nomás, ya. No, sí, en ese aspecto, Luis sí fue bueno conmigo".

    Sheyla Rojas empezará de cero tras regresar al Perú

    La modelo aseguró que su nueva realidad no la intimida y que está preparada para volver a trabajar. "Aquí es venir y empezar de cero, pero sin miedo al éxito, porque yo sé que puedo conseguir las cosas trabajando", sostuvo.

    Sobre un eventual retorno a la televisión, confirmó que ya existen acercamientos, aunque todavía no ha tomado una decisión. "Hay propuestas. Tengo que ver qué ofertas realmente me llamen la atención", reveló.

    Por ahora, una de sus prioridades será un emprendimiento relacionado con arreglos florales y regalos corporativos. "Sí, es una florería, pero queremos enfocarnos en el lado más empresarial, hacer regalos corporativos, canastas navideñas", detalló.

    El proyecto será desarrollado junto a una socia especializada en este rubro. "Sí lo estoy haciendo yo, es mío, con una socia que sabe todo lo que son arreglos florales", precisó.

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    Sheyla Rojas apuesta por su independencia económica

    La ex chica reality recordó que a lo largo de su vida ha desempeñado diferentes trabajos y aseguró que no tiene problemas en volver a comenzar.

    "He trabajado hasta vendiendo ropa deportiva, he trabajado hasta repartiendo volantes, he trabajado en televisión. Yo no me voy a quedar nunca con los brazos cruzados. No le tengo miedo a empezar de nuevo y construir un imperio porque se puede, todo se puede en esta vida", afirmó.

    Sheyla también considera que su red de contactos podría ser fundamental para impulsar su nuevo negocio. "No es tanta la inversión y es más contactos, así que a todo el mundo le voy a pasar mis contactos. Yo tengo que ser su proveedora", comentó.

    Con una posible vuelta a la televisión y su emprendimiento en marcha, la modelo se mostró optimista sobre esta nueva etapa: "Sé que voy a hacer muchas cosas y estoy contenta por eso".

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡SIN FILTRO! Sheyla Rojas confiesa que le gusta ser mantenida y sorprende con contundente declaración: “Me encanta”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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