El futbolista decidió romper el silencio y hablar sobre el fin de su relación con Alondra García Miró . ¿Qué fue lo que pasó?

Paolo Guerrero se animó a hablar de su ruptura con Alondra García Miró por primera vez y confesó cuál fue el motivo por el que terminaron. El futbolista de 39 años conversó con Luis 'Cuto' Guadalupe para su programa de YouTube 'La fe de Cuto' donde reveló detalles de su actual relación, pero también hizo referencia a su expareja Alondra.

Como se recuerda, a mediados de 2022 se dio a conocer que luego de cuatro años de relación, el romance entre el 'Depredador' y la exchica reality había llegado a su final y meses más tarde el jugador de fútbol conoció a Ana Paula Consorte, con quien comenzó un noviazgo y recientemente se convirtieron en padres de dos niños.

Pese a que la relación de Paolo y 'Alito' fue muy mediática y estuvo conformada de idas y venidas, cuando pusieron punto final, nunca llegaron a revelar cuál fue la razón por la que lo hicieron hasta ahora que el futbolista de la selección peruana habló al respecto. ¿Qué pasó entre ellos?

¿Por qué terminó la relación de Paolo Guerrero y Alondra García Miró?

El hijo de Doña Peta no pudo ocultar su felicidad con la etapa que está viviendo con sus hijos, nacidos del fruto del amor que tiene con la bailarina brasileña Ana Paula Consorte. Sin embargo, este no pudo evitar hablar de su relación con la modelo, que fue muy criticada por iniciar tan rápido tras terminar con Alondra García Miró, fue aquí cuando este reveló qué pasó y por qué fue la ruptura.

“Siempre me he manejado tranquilo, vivir tranquilo, no hacerle daño a nadie es lo principal. Uno tiene sus cosas, a veces hay procesos que terminan y comienzas otros, y sigue la vida. Cuando dos cabezas no están en la misma sintonía, ¿Qué haces? cada uno por su lado sin hacerle daño a nadie”, dijo el jugador quien aunque no hizo referencia exacta a la actriz, dejó entrever que se trataría de ella.

Paolo además se defendió de las críticas que lo cuestionan por haber confirmado su relación con otra mujer, tan reciente de su ruptura con la influencer.

“Cuando no es no es, uno se abre... y que todo el mundo sea feliz, cada uno tiene el derecho a hacer lo que quiere una vez que te separas, cada uno tiene derecho a hacer su vida (…) Y sin molestarse, sin que haya un resentimiento. Al final llegas, conversas con la persona y dices ‘bueno, no da, se terminó, cada uno hace su vida, te’ y listo, simple”, añadió.

Paolo Guerrero confiesa que Ana Paula Consorte no confía en él

El 'Capitán' aseguró que Ana Paula Consorte le puso "las marrocas" y deslizó que esta es celosa y no confía en él por la cantidad de hijos que tuvo en sus distintas relaciones.