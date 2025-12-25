Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Baba Vanga y su profecía más aterradora para el 2026 que ha preocupado al mundo

Korina Rivadeneira asombra con un comentario sobre presunto nuevo romance de Mario Hart

Korina Rivadeneira dejó un insólito mensaje antes de Navidad, en donde expresó que Mario Hart no podrá tener una esposa mejor que ella. 

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Korina Rivadeneira asombra con un comentario sobre presunto nuevo romance de Mario Hart
    Korina ASOMBRA con un comentario sobre presunto NUEVO ROMANCE de Mario Hart | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Korina Rivadeneira asombra con un comentario sobre presunto nuevo romance de Mario Hart

    Korina Rivadeneira hizo las maletas y viajó a Estados Unidos junto a Mario Hart y sus hijos para pasar las celebraciones navideñas en compañía de su familia. No obstante, a pocas horas de la Nochebuena, la conductora de televisión llamó la atención al compartir un mensaje que generó revuelo al aludir, de forma inesperada, a una supuesta nueva relación de su esposo.

    ¿Qué publicó Korina Rivadeneira sobre Mario Hart?

    Mediante su cuenta de Instagram, la excompetidora de Esto es Guerra decidió tomarse la situación con humor y lanzó un comentario en tono sarcástico sobre un eventual nuevo matrimonio del piloto. En la publicación, Korina dejó claro, con ironía, que Mario Hart difícilmente podría encontrar una pareja mejor que ella, asegurando que él suele necesitar su ayuda para todo.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Melanie Martínez rompe el silencio y muestra los resultados de su manga gástrica: “Me siento increíble”

    “A veces me pregunto si mi esposo podría encontrar una esposa mejor que yo, pero después me acuerdo que nunca puede encontrar nada sin mi”, escribió la actriz, generando diversas reacciones entre sus seguidores.

    Korina Rivadeneira habló sobre su salud mental

    En otro momento, la actriz venezolana utilizó sus redes sociales para abrir su corazón y contar que atraviesa una etapa complicada en su vida personal. Rivadeneira reveló que fue diagnosticada con depresión y que actualmente recibe apoyo profesional para afrontarla.

    "Estoy segurísima que la verdadera depresión por la que pasan algunos de ustedes puede ser más dura y agresiva, lo digo porque conozco gente que está pasando por algo así de duro y es dificilísimo salir, los abrazo fuertísimo, no puedo ni imaginar lo que se siente, solo estuve un par de pasos dentro y ya me estaba marchitando", expresó, al confirmar que se encuentra en terapia psicológica.

    SOBRE EL AUTOR:
    Korina Rivadeneira asombra con un comentario sobre presunto nuevo romance de Mario Hart
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Jefferson Farfán pasa Navidad con Xiomy Kanashiro y usuarios le hacen fuerte reclamo: "Navidad con tu familia"

    Andrea Llosa se conmueve al hablar del difícil momento con sus hijos: "Qué profundo dolor"

    Patricio Quiñones revela que padece una enfermedad incurable: “Hay días que no son tan buenos”

    Jaime Bayly impacta al revelar 'embarazo' de su esposa tras sospechar de infidelidad: “Todo por culpa mía”

    Paolo Guerrero habla de su RUPTURA con Alondra García Miró por primera vez y confiesa por qué TERMINARON

    Lo más vistos en Farándula

    Gisela Valcárcel HABLÓ sobre las lágrimas de Ethel Pozo en medio de polémica de Yaco Eskenazi y salida de productor: “Sé cómo está tu corazón…”

    Nelly Rossinelli 'explota' tras ser comparada con Magaly por receta de pavo navideño: "Que no sepan cocinar, no es mi culpa"

    Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte cada vez más cerca del altar: ¿habrá pedido la mano?

    Michelle Soifer sale a repartir canastas por Navidad, pero vendedora ambulante la rechaza : "Gracias, pero no"

    María Pía Copello reveló un nuevo ‘EMBARAZO’ tras 12 años y generó REACCIONES de sus seguidores: “Ya no se puede ocultar”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;