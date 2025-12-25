Korina Rivadeneira asombra con un comentario sobre presunto nuevo romance de Mario HartÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Korina Rivadeneira hizo las maletas y viajó a Estados Unidos junto a Mario Hart y sus hijos para pasar las celebraciones navideñas en compañía de su familia. No obstante, a pocas horas de la Nochebuena, la conductora de televisión llamó la atención al compartir un mensaje que generó revuelo al aludir, de forma inesperada, a una supuesta nueva relación de su esposo.
¿Qué publicó Korina Rivadeneira sobre Mario Hart?
Mediante su cuenta de Instagram, la excompetidora de Esto es Guerra decidió tomarse la situación con humor y lanzó un comentario en tono sarcástico sobre un eventual nuevo matrimonio del piloto. En la publicación, Korina dejó claro, con ironía, que Mario Hart difícilmente podría encontrar una pareja mejor que ella, asegurando que él suele necesitar su ayuda para todo.
“A veces me pregunto si mi esposo podría encontrar una esposa mejor que yo, pero después me acuerdo que nunca puede encontrar nada sin mi”, escribió la actriz, generando diversas reacciones entre sus seguidores.
Korina Rivadeneira habló sobre su salud mental
En otro momento, la actriz venezolana utilizó sus redes sociales para abrir su corazón y contar que atraviesa una etapa complicada en su vida personal. Rivadeneira reveló que fue diagnosticada con depresión y que actualmente recibe apoyo profesional para afrontarla.
"Estoy segurísima que la verdadera depresión por la que pasan algunos de ustedes puede ser más dura y agresiva, lo digo porque conozco gente que está pasando por algo así de duro y es dificilísimo salir, los abrazo fuertísimo, no puedo ni imaginar lo que se siente, solo estuve un par de pasos dentro y ya me estaba marchitando", expresó, al confirmar que se encuentra en terapia psicológica.