El Senamhi informó que, pese al inicio del otoño el 20 de marzo , Lima seguirá registrando altas temperaturas, incluso superiores a los 30 °C.

El viernes 20 de marzo marca el inicio del otoño, pero en Lima aún se registran altas temperaturas durante el día que superan los 30°C. Surge entonces la duda: ¿disminuirá la sensación de calor en los próximos días? El Senamhi brinda detalles al respecto.

Según el reporte más reciente de la entidad, durante esta semana se han alcanzado temperaturas de 32 y 33 grados en distritos como La Molina, Carabayllo y San Juan de Lurigancho.

A través de sus redes sociales, la institución indicó que hasta el viernes 20 de marzo persistirán temperaturas de moderada a fuerte intensidad. Además, se espera cielo con escasa nubosidad al mediodía, lo que incrementará la radiación ultravioleta, junto con la presencia de vientos durante la tarde.

¿Tendremos un otoño cálido?

Angie Flores explicó que recientemente se ha reducido la presencia de 'anomalías negativas frente a la costa de Lima', lo que había generado noches más cálidas y días con temperaturas menos elevadas.

“Ahora, al disminuirse esto, se está calentando el mar nuevamente y otra vez tenemos un incremento de temperatura”, detalló.

“El 20 comienza el otoño. El 22 aproximadamente podría activarse una otra vez el anticiclón del Pacífico Sur con vientos más intensos que favorecen que descienda un poco la temperatura. Por la noche la sensación será más refrescante, como estamos experimentando las últimas semanas”.

No obstante, advirtió que el leve aumento en la temperatura del mar también podría influir en un incremento de las temperaturas durante la noche.

¿Por qué hace tanto calor en algunos distritos?

La especialista señaló que zonas como San Juan de Lurigancho y Carabayllo registran más calor debido a su lejanía del mar, por lo que no reciben su efecto regulador.

“En estos lugares se siente mayor temperatura porque están más alejados del mar. El mar es justamente un termorregulador. A los distritos más cercanos lo ayuda a que no se dispare tanto las temperaturas, pero al estar más lejos del mar, como San Juan de Lurigancho, La Molina, Carabayllo, Puente Piedra, no reciben ese efecto”.

Por ello, estas zonas presentan temperaturas más elevadas durante el día y también valores más altos durante la noche.