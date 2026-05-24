Zully y ‘Cañita’ oficializan su relación y causan furor en redes: "Estamos juntos desde hace dos meses"

Durante la apertura de su tienda en Gamarra, la influencer Zully anunció oficialmente su romance con el famoso tiktoker ante los asistentes al evento.

En un evento que sorprendió a muchos, la influencer Zully oficializó su relación con el tiktoker Cañita durante la inauguración de su nueva tienda de ropa y fajas en Gamarra. La cita, celebrada el 23 de mayo en el semisótano del centro comercial Gama Moda Plaza, congregó a numerosos seguidores que se acercaron para apoyar a la creadora de contenido. Sin embargo, el momento que más captó la atención fue el anuncio de su romance ante el público.

Durante su intervención, la intérprete de 'Las bonitas con las bonitas' tomó la palabra y, con algo de nerviosismo pero notable felicidad, adelantó que tenía una sorpresa para los presentes. “Tengo una sorpresa más, pero él tiene que decirlo, porque es el hombre. ¡Qué nervios!”, afirmó. Fue entonces cuando el influencer, conocido como el Rey de las batallas de TikTok, compartió que llevaban dos meses en una relación.

Zully y ‘Cañita’ hacen pública su relación

La noticia tomó por sorpresa a muchos fanáticos, pues en meses previos ambos aparecieron en transmisiones en vivo en TikTok, donde compartían bromas y coqueteos, sin oficializar su relación. Estas interacciones alimentaron rumores de un romance entre los jóvenes creadores de contenido.

La confirmación se dio durante uno de los momentos más especiales de la apertura del negocio de la popular ‘Gatchurra’ en Gamarra, evento que atrajo a muchas personas. El tiktoker explicó que decidieron mantener su relación en privado para protegerla. “Con Zully ya llevamos dos meses saliendo. Quería hacerlo público, pero... a veces la gente se inmiscuyen demasiado en la vida ajena”, comentó el influencer.