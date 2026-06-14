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Youtuber Gaspi y el cantante Oliver Tree mueren en accidente de helicóptero en Río de Janeiro

Impacto global por el fallecimiento de Gaspi, el youtuber famoso por su humor desafiante. Entre los fallecidos también se encuentra el cantante Oliver Tree.

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    Youtuber Gaspi y el cantante Oliver Tree mueren en accidente de helicóptero en Río de Janeiro
    Muere el influencer argentino Gaspi
    Youtuber Gaspi y el cantante Oliver Tree mueren en accidente de helicóptero en Río de Janeiro

    La muerte del joven influencer argentino Gaspi, a los 23 años, ha dejado atónitos a los seguidores de las redes sociales. La tragedia ocurrió el domingo 14 de junio en Río de Janeiro, Brasil, cuando el youtuber perdió la vida en un accidente de helicóptero.

    Conocido por su nombre real, Gaspar Prim Díaz, este creador de contenido destacaba en Latinoamérica gracias a su humor desafiante. Entre las víctimas mortales también estaba el cantante estadounidense Oliver Tree.

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    Detalles del accidente que cobró la vida de Gaspi

    El incidente en el que murió Gaspi se produjo en la zona de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro. Ocurrió la tarde del domingo, cuando los helicópteros chocaron en el aire, según los videos que se viralizaron en redes sociales. Las causas del accidente aún no han sido definidas con claridad por las autoridades.

    Tras el choque, uno de los helicópteros cayó en un estacionamiento de vehículos eléctricos y provocó un incendio que destruyó cerca de 20 autos.

    Además de Gaspi y Oliver Tree, el director argentino de videos musicales Lucas Vignale también murió en el accidente. En total, fallecieron seis personas, según informó la Policía Civil de Río de Janeiro.

    Cinco de los fallecidos estaban en uno de los helicópteros, mientras que la sexta persona viajaba en el otro.

    ¿Quién era Gaspi y qué lo hacía tan popular?

    Gaspi, a los 23 años, destacaba como uno de los influencers más queridos de Latinoamérica. Su estilo audaz y sus entrevistas callejeras, llenas de sorpresa y originalidad, le ganaron millones de seguidores no solo en Argentina, sino en toda la región. Su look, que incluía un terno, una camisa desabrochada y un micrófono cubierto de cinta adhesiva, era parte de su identidad.

    El año pasado participó en el evento 'La velada del año 5', un combate de boxeo entre streamers organizado por el español Ibai Llanos. En esa ocasión, subió al ring para enfrentar al creador de contenido ‘Perxxita’.

    SOBRE EL AUTOR:
    Youtuber Gaspi y el cantante Oliver Tree mueren en accidente de helicóptero en Río de Janeiro
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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