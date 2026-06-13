Marianita destacó que su relación de pareja ha llegado a su fin y enfatizó que el respeto es fundamental. Aseguró que ya no queda nada tras romperse un límite personal.

Marianita anuncia el fin de su relación con el padre de sus hijas | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram

Marianita anuncia el fin de su relación con el padre de sus hijas | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram

La locutora radial Marianita sorprendió a sus seguidores al comunicar el fin de su relación con Adriano Gabriel, padre de sus dos hijas. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la comunicadora confirmó que decidió poner punto final a esta etapa de su vida debido a una situación que considera imperdonable en una relación de pareja. Sus declaraciones generaron gran repercusión, especialmente porque la separación ocurre cuando su hija menor está próxima a cumplir un año.

Marianita confirma su separación y asegura que se rompió un límite que no está dispuesta a tolerar

La conductora radial utilizó sus plataformas digitales para anunciar oficialmente que su historia sentimental con Adriano Gabriel llegó a su fin. Aunque evitó brindar mayores detalles sobre lo ocurrido, dejó claro que la decisión estuvo motivada por una falta de respeto que terminó por quebrar el vínculo.

Locutora Marianita confirma su ruptura

“Mi relación con el papá de mis hijas se ha terminado, para mí el respeto es base fundamental para todo, cuando se rompe y se pasa esa línea, ya no hay nada”, expresó en el inicio de su comunicado.

La comunicadora también aprovechó el mensaje para reflexionar sobre el papel que desempeñó durante ese periodo y aseguró sentirse tranquila con las decisiones que tomó mientras estuvieron juntos. Según explicó, este proceso le permitió reafirmar lo que considera indispensable en una pareja y los límites que no está dispuesta a cruzar.

“Me quedo tranquila por la clase de mujer que soy y todo lo que he dado en este tiempo, tengo claro lo que soy, lo que merezco y lo que no permitiré también, sin más que decir, cierro esta etapa de mi vida con mucho aprendizaje y con mi corazón tranquilo, ahora lo único importante aquí será el bienestar tanto integral como emocional de mis niñas”, agregó.

Así hablaba Marianita de su expareja

Las declaraciones de Marianita también trajeron a la memoria algunas confesiones que realizó años atrás sobre la convivencia con Adriano Gabriel. En aquella oportunidad, contó entre risas que el padre de sus hijas no solía involucrarse demasiado en las tareas cotidianas del hogar, aunque reconoció que con el tiempo fue mejorando ciertos hábitos.

"Me salió un poquito inútil. Ahora ya carga las cosas, antes ni las cargaba, ya me desarma el coche, antes lo hacía renegando, pero ahora lo hace por voluntad propia (…) Una dice 'en otra vida me hubiese gustado ser el padre' (...) decir 'yo también quiero traer cuota de casa y a ver quédate acá', eso es el punto que más cuesta navegar”, comentó en ese entonces.