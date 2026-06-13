Andrea Llosa NO SE QUEDÓ CALLADA y ENFRENTÓ a su hijo por comportamiento de su novia: "No te voy a obligar a terminar, pero NO ME GUSTA"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Andrea Llosa sorprendió al compartir detalles poco conocidos de su vida familiar y de la relación que mantiene con sus hijos. La conductora confesó que, aunque procura llevarse bien con las parejas de los jóvenes, no duda en intervenir cuando considera que alguna situación podría terminar afectándolos emocionalmente. Incluso, reveló que en una oportunidad enfrentó directamente a uno de ellos para advertirle sobre el comportamiento de su enamorada.
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Andrea Llosa contó que advirtió a su hijo sobre una relación que no le convencía
Durante una conversación en el pódcast 'Tampodcast' de Kenji Fujimori, la periodista reflexionó sobre el papel que desempeña como suegra y explicó que prefiere construir vínculos cordiales con las parejas de sus hijos antes que generar conflictos innecesarios.
Según señaló, muchas madres terminan alejándose de sus hijos por enfrentamientos constantes con sus nueras o yernos, situación que ella busca evitar. Por ello, intenta recibir con afecto a las personas que forman parte de la vida sentimental de los jóvenes, incluso cuando los vínculos llegan a su fin.
"¡Pucha madre! A la ex. Con mis hijos soy una mamá inteligente, ¿a qué me refiero con eso? Que no me conviene pelearme con la novia, me conviene atraerla, porque al final se va", comentó.
No obstante, Llosa dejó en claro que mantener una buena relación no significa quedarse callada cuando observa actitudes que le generan preocupación. La conductora explicó que sus hijos suelen confiarle aspectos personales de sus relaciones y que ella aprovecha esos momentos para brindarles consejos sinceros, aunque a veces resulten incómodos.
En ese sentido, recordó que hubo una ocasión en la que expresó abiertamente su desacuerdo con ciertos comportamientos de una enamorada y decidió advertir a su hijo sobre las posibles consecuencias.
"Obviamente cuando me cuentan sus cosas, también los aconsejo, hubo cosas que no me gustaron de ella y también se las dije y se las digo bien, sin anestesia y me cuentan las cosas porque saben que al final soy la mamá y les digo: 'Yo no te voy a obligar a que termines, pero no me gusta y te va a pasar esto, esto y esto, pasan los meses, le pasó esto, esto, esto, te dije, pero ya lo viviste, tienen que vivir, todos nos hemos equivocado chibolos", precisó.
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Andrea Llosa explica por qué evita conflictos con las parejas de sus hijos
Andrea Llosa compartió su visión sobre las relaciones familiares y explicó por qué considera fundamental mantener una buena convivencia con las parejas de sus hijos. La conductora sostuvo que los enfrentamientos entre una madre y una nuera pueden tener consecuencias que terminan afectando a toda la familia, especialmente cuando existen nietos de por medio.
Durante una reciente conversación, la periodista reflexionó sobre cómo cambian las prioridades de los hijos cuando forman su propio hogar y advirtió que muchas madres no toman en cuenta esta realidad.
"Si la mamá no soporta a la nuera y el hijo ya tiene una familia con sus hijitos, ten por seguro que al final se va a quedar con la esposa y sus hijitos y lo único que va a ser la mamá es que el hijo, los nietos, se distancien, porque la vida es así, eso es un hogar, lo demás es la familia", sostuvo.
La conductora también comentó que su manera de actuar siempre ha sido recibir con respeto y afecto a las personas que han formado parte de la vida sentimental de sus hijos, independientemente de si esos vínculos continuaron o terminaron con el tiempo.
"Hay mujeres que no entienden eso, en mi caso yo quiero a una chica si es que ama a mi hijo también. Mis hijos son chicos, de hecho, Cristóbal estuvo con Nayla, que es la de los TikToks, es una chica buenísima, ya no está con mi hijo, ya no tienen una relación, pero eso no significa que no la quiera y en el caso de Juanteo, tuvo una novia equis y ya no están, pero la recibí en mi casa y la recibí con mucho cariño porque, además, ¿por qué las voy a recibir mal?", contó.