Andrea Llosa respondió a Magaly Medina , desmintiendo sus comentarios sobre el rating de su programa. Presentó pruebas de su desempeño en ATV y defendió a su equipo.

¡Se formó el lío! Andrea Llosa sorprendió al dedicarle varios minutos en sus redes sociales a Magaly Medina para desmentirla con pruebas en mano. Luego de que la conductora de 'Magaly TV, la firme' se quejara del "bajo" rating que le dejaba Andrea con su programa cuando formaba parte de ATV, esta decidió romper su silencio y encararla con pruebas.

Andrea Llosa desmiente a Magaly Medina con pruebas

A través de sus stories de Instagram, Andrea Llosa se tomó su tiempo en mostrar pruebas de las cifras de rating que hacía con su programa 'Andrea' y que para Magaly Medina no resultaban suficientes.

“Normalmente no ando respondiendo y metida en chismes con gente simplona. Yo ya no estoy en ATV, pero por lo visto ahí aún me recuerdan. Me he enterado de que esta persona sigue hablando de un supuesto ‘colchón’ con hueco que yo le dejaba. (...) Cuando se meten con mi equipo, yo me pongo muy loca”, dijo en un inicio con gran molestia.

Fue así como Andrea decidió mostrar documentos que exhibían el rating que obtuvo su espacio solo durante el mes de noviembre de 2025 y pudo así demostrar que alcanzaba hasta 7 puntos. Mientras que el programa de la 'Urraca' no lograba en ocasiones conservar este puntaje, incluso, este bajaba.

“Hay gente que desinforma (...) aquí se trata de trabajar en equipo. Ella no es ambiciosa, es una suerte de ‘Gollum’, ella es como un ‘Gollum’, todo para ella. Ella cree que todos tienen que trabajar para ella y así no es. No eres la dueña del canal, qué pena”, añadió comparando a Magaly con el recordado personaje de la película 'El Señor de los Anillos'.

¿Cuál fue el comentario que hizo Magaly Medina y que molestó a Andrea?

Días atrás, Magaly Medina usó su programa para quejarse de las cifras que le dejaba como colchón el espacio conducido por Suheyn Cipriani y Miguel Arce, recordando el rating que alcanzaba Andrea Llosa cuando formaba parte del canal.

“Por lo menos la otra hacía más. Y yo me quejaba porque me dejaba cuatro. Me quejaba porque, claro, yo soy ambiciosa, yo necesito siempre más”, sostuvo.

La conductora se quejó del apoyo que recibía de ATV, asegurando que no tenía respaldo y que se encontraba muy molesta por esto.