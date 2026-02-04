Andrea Llosa estaría a punto de llegar a Panamericana Televisión tras su sorpresiva salida de ATV: "Pronto la van a anunciar"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Luego de que Andrea Llosa sorprendiera al anunciar su salida de ATV, la conductora estaría próxima a volver a la pantalla chica, pero esta vez, de la mano de otra casa televisora. Luego de permanecer más de una década en ATV, este 2026 se sumaría a la parrilla de nuevas figuras del histórico canal peruano.
VER MÁS: Samahara Lobatón sorprende al reaparecer junto a Melissa Klug y le dedica emotivo mensaje: "Hoy, mañana y siempre"
Andrea Llosa podría volver a la TV con Panamericana
La posibilidad de ver a Andrea Llosa nuevamente en la TV parece estar cada vez más cerca, según se afirmó en el streaming de Show.pe donde se reveló que la comunicadora estaría “prácticamente con todas sus chivas en Panamericana Televisión”.
“Si ustedes creen que se está yendo al mercado, no. La verdad es que ya pronto van a anunciar a Andrea Llosa en Panamericana”, dijo el conductor Jhon Cano con respecto al futuro televisivo de Llosa.
Pese a este anuncio, ni la periodista y el canal de televisión se han pronunciado al respecto, por lo que se desconoce si esto llegue a concretarse. Sin embargo, en las publicaciones de la conductora se ha podido ver algunas imágenes y videos desde las instalaciones en el canal, lo que podría dejar entrever que su regreso estaría muy cerca.
TE INTERESA: Hijas de Melcochita arremeten contra Monserrat y hacen fuerte acusación: “A nuestro padre le pegan"
Andrea Llosa se despide de ATV y pone punto final a sus programas más representativos
La salida de Andrea Llosa de ATV no solo marcó un cambio en su trayectoria profesional, sino también el cierre definitivo de los espacios televisivos que la identificaron durante años. Con el fin de su etapa en la señal, los programas “Nunca más” y “Andrea” dejaron de emitirse, poniendo término a formatos centrados en historias de vida, denuncias y acompañamiento social que conectaron de manera directa con el público.
En sus últimas apariciones al aire, la conductora se tomó un momento para dirigirse a la audiencia y al equipo de producción que la acompañó a lo largo de este recorrido televisivo. “Gracias por permitirme acompañarlos todos estos años, por confiar en mi trabajo y en el de quienes me han acompañado”, expresó la periodista en un emotivo mensaje de despedida.