Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Sedapal anuncia corte de agua en cuatro distritos para el 3 y 4 de febrero: mira si el tuyo se verá afectado

Andrea Llosa estaría a punto de llegar a Panamericana Televisión tras su sorpresiva salida de ATV: "Pronto la van a anunciar"

Andrea Llosa, luego de anunciar su salida de ATV, estaría a punto de regresar a la televisión, uniéndose a Panamericana Televisión en 2026.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Andrea Llosa estaría a punto de llegar a Panamericana Televisión tras su sorpresiva salida de ATV: "Pronto la van a anunciar"
    Andrea Llosa podría regresar a la TV en Panamericana TV | Composición: Wapa Captura de pantalla Instagram
    Andrea Llosa estaría a punto de llegar a Panamericana Televisión tras su sorpresiva salida de ATV: "Pronto la van a anunciar"

    Luego de que Andrea Llosa sorprendiera al anunciar su salida de ATV, la conductora estaría próxima a volver a la pantalla chica, pero esta vez, de la mano de otra casa televisora. Luego de permanecer más de una década en ATV, este 2026 se sumaría a la parrilla de nuevas figuras del histórico canal peruano.

    wapa.pe

    VER MÁS: Samahara Lobatón sorprende al reaparecer junto a Melissa Klug y le dedica emotivo mensaje: "Hoy, mañana y siempre"

    Andrea Llosa podría volver a la TV con Panamericana

    La posibilidad de ver a Andrea Llosa nuevamente en la TV parece estar cada vez más cerca, según se afirmó en el streaming de Show.pe donde se reveló que la comunicadora estaría “prácticamente con todas sus chivas en Panamericana Televisión”.

    “Si ustedes creen que se está yendo al mercado, no. La verdad es que ya pronto van a anunciar a Andrea Llosa en Panamericana”, dijo el conductor Jhon Cano con respecto al futuro televisivo de Llosa.

    Pese a este anuncio, ni la periodista y el canal de televisión se han pronunciado al respecto, por lo que se desconoce si esto llegue a concretarse. Sin embargo, en las publicaciones de la conductora se ha podido ver algunas imágenes y videos desde las instalaciones en el canal, lo que podría dejar entrever que su regreso estaría muy cerca.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Hijas de Melcochita arremeten contra Monserrat y hacen fuerte acusación: “A nuestro padre le pegan"

    Andrea Llosa se despide de ATV y pone punto final a sus programas más representativos

    La salida de Andrea Llosa de ATV no solo marcó un cambio en su trayectoria profesional, sino también el cierre definitivo de los espacios televisivos que la identificaron durante años. Con el fin de su etapa en la señal, los programas “Nunca más” y “Andrea” dejaron de emitirse, poniendo término a formatos centrados en historias de vida, denuncias y acompañamiento social que conectaron de manera directa con el público.

    En sus últimas apariciones al aire, la conductora se tomó un momento para dirigirse a la audiencia y al equipo de producción que la acompañó a lo largo de este recorrido televisivo. “Gracias por permitirme acompañarlos todos estos años, por confiar en mi trabajo y en el de quienes me han acompañado”, expresó la periodista en un emotivo mensaje de despedida.

    SOBRE EL AUTOR:
    Andrea Llosa estaría a punto de llegar a Panamericana Televisión tras su sorpresiva salida de ATV: "Pronto la van a anunciar"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Melcochita realiza impactante revelación tras retractarse sobre Monserrat y el medio millón de soles

    Reconocida cantante de cumbia anuncia su embarazo tras fuertes rumores: “Nos tomó por sorpresa a mi pareja y a mí”

    ¡La hace llorar! Hijo de Jefferson Farfán deja sin palabras a Melissa Klug con tremendo regalazo por su cumpleaños

    Monserrat destapa insólita deuda que le habría dejado Melcochita tras dinero desaparecido

    Artista de la lista de Christian Cueva afirma que Pamela López fue su “amante” y difunde encuentros en Trujillo

    Lo más vistos en Farándula

    ¿Quién fue Mery Espinoza? La exesposa de Melcochita que perdió la vida tras una dura batalla contra una grave enfermedad

    Paco Bazán sorprende a Susana Alvarado al cantarle romántico tema de Gian Marco: “Una canción de amor…”

    Tula Rodríguez comete infidencia y expone 'embarazo' de Melissa Paredes: "Que el mundo sepa, va a ser mamá"

    Tiktoker Valentino Palacios es 'expulsado' de su hogar por su mamá y abuela tras acalorada discusión: "Lárgate y no vuelvas..."

    Nuevo integrante de Corazón Serrano deja en shock a fans con baile que desató suspiros: “Lo miré más de 20 veces”

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

    PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

    PRECIO

    S/ 43.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;