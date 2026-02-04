Andrea Llosa , luego de anunciar su salida de ATV, estaría a punto de regresar a la televisión, uniéndose a Panamericana Televisión en 2026.

Luego de que Andrea Llosa sorprendiera al anunciar su salida de ATV, la conductora estaría próxima a volver a la pantalla chica, pero esta vez, de la mano de otra casa televisora. Luego de permanecer más de una década en ATV, este 2026 se sumaría a la parrilla de nuevas figuras del histórico canal peruano.

Andrea Llosa podría volver a la TV con Panamericana

La posibilidad de ver a Andrea Llosa nuevamente en la TV parece estar cada vez más cerca, según se afirmó en el streaming de Show.pe donde se reveló que la comunicadora estaría “prácticamente con todas sus chivas en Panamericana Televisión”.

“Si ustedes creen que se está yendo al mercado, no. La verdad es que ya pronto van a anunciar a Andrea Llosa en Panamericana”, dijo el conductor Jhon Cano con respecto al futuro televisivo de Llosa.

Pese a este anuncio, ni la periodista y el canal de televisión se han pronunciado al respecto, por lo que se desconoce si esto llegue a concretarse. Sin embargo, en las publicaciones de la conductora se ha podido ver algunas imágenes y videos desde las instalaciones en el canal, lo que podría dejar entrever que su regreso estaría muy cerca.

Andrea Llosa se despide de ATV y pone punto final a sus programas más representativos

La salida de Andrea Llosa de ATV no solo marcó un cambio en su trayectoria profesional, sino también el cierre definitivo de los espacios televisivos que la identificaron durante años. Con el fin de su etapa en la señal, los programas “Nunca más” y “Andrea” dejaron de emitirse, poniendo término a formatos centrados en historias de vida, denuncias y acompañamiento social que conectaron de manera directa con el público.