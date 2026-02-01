La polémica entre Melcochita y Monserrat Seminario se intensifica tras las declaraciones de Yessenia y Susan Villanueva, hijas del cómico, quienes defienden a su padre.

La polémica alrededor del fin de la relación de Melcochita y Monserrat Seminario continúa escalando. Esta vez, fueron Yessenia y Susan Villanueva, hijas del reconocido cómico, quienes salieron al frente para respaldar a su padre y exponer lo que, según ellas, habría ocurrido durante la convivencia de la pareja.

Hijas de Melcochita exponen presunto maltrato a Melcochita

En una entrevista concedida al canal digital Jimmy Show TV, ambas no solo justificaron la decisión de Melcochita de abandonar el hogar, sino que también lanzaron fuertes señalamientos contra Monserrat, a quien acusan de presunto maltrato físico y emocional.

Yessenia Villanueva sostuvo que su postura responde únicamente al rol de hijas y al deber de proteger a su padre, asegurando que no podían mantenerse al margen ante lo que habrían presenciado.

“Imagínate, obvio que, como hijos, si vemos que a nuestro padre le pegan, obvio vamos a sacar la cara por él también, porque es nuestro padre”, afirmó.

Por su parte, Susan Villanueva fue aún más enfática y criticó duramente la actitud que, según su versión, habría tenido Monserrat durante los años de convivencia con Melcochita.

“Si alguien te está dando para que mantengas a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos y a todo, no le pongas la mano encima, esta cojuda. Y si quieres sangrarlo, sángralo, pero trátalo bien. ¿Qué mujer es?”, expresó.

Hijas de Pablo Villanueva exponen preocupante situación

Sus palabras apuntan no solo al presunto maltrato, sino también a una supuesta falta de consideración pese al apoyo económico que brindaba el artista. Las hijas del cómico también hicieron referencias irónicas a la diferencia de edad y contextura entre Melcochita y Monserrat, reforzando su versión sobre una posible situación de abuso.

“Son noventa años. Entonces, imagínate ella que es tremendo mulón. Mide como dos metros, tremendo gorilón y le está pegando al pobre”, agregó Susan.

Finalmente, Yesenia Villanueva insinuó que Monserrat habría actuado con cautela para no dejar evidencias visibles de las presuntas agresiones, lo que generó aún más polémica en redes sociales.