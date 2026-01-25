Yessenia Villanueva, hija del popular ' Melcochita ', regresará a Perú en marzo tras cinco años en EE. UU., donde ha vivido con el temor de ser deportada.

Yessenia Villanueva, hija de Melcochita, regresará al Perú en un par de meses tras vivir en los Estados Unidos por cinco años. Villanueva reconoció sentir temor de ser deportada, tras la crisis que atraviesan los inmigrantes en el país norteamericano.

Yessenia Villanueva cuenta cómo planea volver a Perú y qué piensa hacer

La hija de Pablo Villanueva, mejor conocido como ‘Melcochita’, reapareció en la palestra del espectáculo peruano para anunciar que volverá a su país luego de cinco años de dejarlo en busca de mejores oportunidades. Yessenia relató que podrá volver gracias a su expareja, quien la llamó y se ofreció a ayudarla a volver.

“Cuando vine a Estados Unidos, terminamos. No sabía nada de él, hasta que hace un par de días me llamó y se ofreció a ayudarme. Así que en marzo estoy de regreso”, sostuvo en conversación con el diario Trome.

Yessenia admitió que sus intenciones son reencontrarse con su padre y su madre y empezar a trabajar de lo que sea, pues no piensa buscar ayuda de nadie. “Por supuesto (quiere ver a su padre), también quiero ver a mi mamá, a mi nieta y ponerme a trabajar, porque así sea vendiendo caramelos lo haré, no voy a pedirle nada a nadie”, sostuvo.

Como se recuerda, Villanueva se fue del Perú ingresando de manera ilegal a los Estados Unidos y debido a la falta de documentos, podría ser deportada, lo que le impide trabajar tranquila. “Antes que me deporten, me voy”, afirmó.

“La cosa aquí cada día está peor, yo ahora estoy trabajando como mesera, pero salgo con miedo a chambear porque es estar con la angustia de que migraciones aparezca, te pida papeles y yo no los tenga. Por eso cada vez que salgo a trabajar me encomiendo a Dios para que no me pase nada”, añadió.

¿Cómo reaccionó Melcochita a la noticia del regreso de su hija?

El sonero fue consultado con respecto a lo que piensa sobre el regreso de su hija y este no pudo evitar ocultar su sorpresa, asegurando que respeta su decisión y no piensa meterse.