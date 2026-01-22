Wapa.pe
Corte de agua este 21 y 22 de enero en siete distritos: estas son las zonas afectadas y los horarios, informa Sedapal

Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano, toma drástica decisión tras denuncia por presunto abuso

Carlos Zambrano, junto a otros futbolistas, fue denunciado por un presunto delito de abuso sexual en Argentina.

    Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano, toma drástica decisión tras denuncia por presunto abuso
    ¿Qué hizo Marcia Succar tras denuncia contra Carlos Zambrano? | Composición: Wapa Captura de pantalla Instagram
    Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano, toma drástica decisión tras denuncia por presunto abuso

    El caso que sacude al fútbol peruano también estaría presentando repercusiones en el plano personal de sus protagonistas. Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano, tomó una postura discreta pero contundente frente a la exposición pública, tras darse a conocer la denuncia contra el futbolista de Alianza Lima. Un movimiento reciente en sus plataformas digitales dejó en evidencia su intención de marcar límites. La acción no pasó desapercibida ¿Qué hizo?

    Marcia Succar marca límites tras denuncia contra Carlos Zambrano

    Marcia Succar, esposa del defensor central de la selección peruana, se caracteriza por mantener en reserva todos los detalles de su vida íntima, por esta razón, tiene su cuenta de Instagram en privado. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la medida que tomó en su perfil de TikTok.

    La pareja de Zambrano decidió cerrar las puertas de su perfil en la plataforma de videos y cambiar la privacidad para que nadie, a excepción de sus seguidores, pueda ver el contenido que sube. Se desconoce si Succar tomó esta decisión antes o después del anuncio hecho en el canal argentino ‘A24’.

    Como se recuerda, Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, jugadores de Alianza Lima, fueron denunciados por el presunto delito de abuso sexual contra una joven argentina, según se reveló en el noticiero argentino.

    Según el medio, la mujer de 22 años declaró ante las autoridades judiciales de Argentina, manifestando que la agresión habría ocurrido en Uruguay.

    Carlos Zambrano habló de su matrimonio

    Carlos Zambrano reconoció en 2024 haber cometido errores dentro de su matrimonio luego de verse envuelto en un ampay que generó gran repercusión mediática. El defensor de la selección peruana y de Alianza Lima decidió abordar el tema públicamente tras ser captado en una reunión privada en un yate, un episodio que expuso un momento complejo de su vida personal.

    Pese a la controversia, el futbolista resaltó el rol fundamental de su esposa, Marcia Succar, en el proceso de superar esa etapa. “La familia es lo más importante en la vida. Mis padres me han inculcado eso, ser muy humilde, mantener la familia unida”, declaró para América Televisión, destacando el apoyo recibido en medio de la crisis.

    Zambrano también reflexionó sobre las lecciones que le dejó la experiencia, señalando la importancia de corregir errores y asumir responsabilidades. “La vida es muy larga. Uno tiene que corregir errores, la vida te enseña, te golpea siempre, nadie es perfecto”, expresó, declaraciones que generaron una reacción crítica por parte de Magaly Medina, cuyo equipo difundió las imágenes del ampay en 2024.

    Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano, toma drástica decisión tras denuncia por presunto abuso
    ;