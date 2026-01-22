Carlos Zambrano , junto a otros futbolistas, fue denunciado por un presunto delito de abuso sexual en Argentina.

El caso que sacude al fútbol peruano también estaría presentando repercusiones en el plano personal de sus protagonistas. Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano, tomó una postura discreta pero contundente frente a la exposición pública, tras darse a conocer la denuncia contra el futbolista de Alianza Lima. Un movimiento reciente en sus plataformas digitales dejó en evidencia su intención de marcar límites. La acción no pasó desapercibida ¿Qué hizo?

Marcia Succar marca límites tras denuncia contra Carlos Zambrano

Marcia Succar, esposa del defensor central de la selección peruana, se caracteriza por mantener en reserva todos los detalles de su vida íntima, por esta razón, tiene su cuenta de Instagram en privado. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la medida que tomó en su perfil de TikTok.

La pareja de Zambrano decidió cerrar las puertas de su perfil en la plataforma de videos y cambiar la privacidad para que nadie, a excepción de sus seguidores, pueda ver el contenido que sube. Se desconoce si Succar tomó esta decisión antes o después del anuncio hecho en el canal argentino ‘A24’.

Como se recuerda, Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, jugadores de Alianza Lima, fueron denunciados por el presunto delito de abuso sexual contra una joven argentina, según se reveló en el noticiero argentino.

Según el medio, la mujer de 22 años declaró ante las autoridades judiciales de Argentina, manifestando que la agresión habría ocurrido en Uruguay.

Carlos Zambrano habló de su matrimonio

Carlos Zambrano reconoció en 2024 haber cometido errores dentro de su matrimonio luego de verse envuelto en un ampay que generó gran repercusión mediática. El defensor de la selección peruana y de Alianza Lima decidió abordar el tema públicamente tras ser captado en una reunión privada en un yate, un episodio que expuso un momento complejo de su vida personal.

Pese a la controversia, el futbolista resaltó el rol fundamental de su esposa, Marcia Succar, en el proceso de superar esa etapa. “La familia es lo más importante en la vida. Mis padres me han inculcado eso, ser muy humilde, mantener la familia unida”, declaró para América Televisión, destacando el apoyo recibido en medio de la crisis.