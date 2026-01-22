Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Corte de agua este 21 y 22 de enero en siete distritos: estas son las zonas afectadas y los horarios, informa Sedapal

Denuncian a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco por presunto abuso sexual en Uruguay

Un noticiero en Argentina expuso la denuncia hecha por una joven argentina de 22 años contra los futbolistas de Alianza Lima.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Denuncian a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco por presunto abuso sexual en Uruguay
    Jugadores de AL denunciados por presunto abuso sexual | Composición: Wapa Captura de pantalla Instagram
    Denuncian a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco por presunto abuso sexual en Uruguay

    Un serio señalamiento judicial ha generado conmoción en el entorno del fútbol sudamericano. Una joven argentina de 22 años formalizó una denuncia por presunto abuso sexual en Montevideo, Uruguay, en la que identifica a tres jugadores vinculados tanto a Alianza Lima como a la Selección Peruana.

    wapa.pe

    VER MÁS: Daniela Darcourt dedica emotivo mensaje a Luis Advíncula y celebra su fichaje por Alianza Lima: "¡Te amo!"

    Los nombres que aparecen en la acusación

    De acuerdo con la información inicial, la denuncia apunta contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, futbolistas de amplia trayectoria internacional. El caso, actualmente en investigación, ha despertado una fuerte reacción mediática y mantiene en alerta a los clubes y entidades deportivas relacionadas, a la espera de los pronunciamientos oficiales y el avance del proceso legal.

    El caso salió a la luz a través del noticiero ‘Otra Mañana’ de A24, espacio informativo conducido por Antonio Laje. De acuerdo con lo informado, la denuncia ya fue incorporada al sistema judicial argentino y actualmente es evaluada por el Juzgado Criminal y Correccional, bajo la responsabilidad del juez Rabione.

    Lugar y contexto en el que habrían ocurrido los hechos

    Según el relato presentado ante la justicia, los acontecimientos se habrían producido en el hotel Hyatt Centric, ubicado en Montevideo, Uruguay, durante una estadía del combinado peruano. La joven indicó que conocía previamente a Carlos Zambrano y que llegó al lugar luego de una invitación posterior a una cena, acompañada de una amiga.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Melissa Klug rompe su silencio tras duros mensajes de Samahara en su contra: "Valora a tu madre"

    En su declaración judicial, la denunciante sostuvo que, una vez en el lugar, habrían intervenido los otros dos futbolistas mencionados, describiendo un presunto episodio de abuso sexual con acceso carnal. Asimismo, explicó que el impacto emocional, el temor y la confusión que experimentó en ese momento influyeron en su decisión de no denunciar los hechos de manera inmediata en territorio uruguayo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Denuncian a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco por presunto abuso sexual en Uruguay
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Denuncian a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco por presunto abuso en Uruguay

    Keiko Fujimori revela el verdadero motivo del fin de su matrimonio con Mark Vito: “Vamos a ponerlo en una frase simple y sencilla..."

    Melissa Klug rompe su silencio tras duros mensajes de Samahara en su contra: "Valora a tu madre"

    Samahara Lobatón revela que su mamá Melissa Klug solo hace show

    Chofer que trasladó solos a los hijos de Christian Cueva y Pamela López a la escuela se pronuncia

    Lo más vistos en Farándula

    Daniela Darcourt dedica emotivo mensaje a Luis Advíncula y celebra su fichaje por Alianza Lima: "¡Te amo!"

    Yahaira Plasencia termina con fuertes rumores de embarazo ¿y confirma que está en la dulce espera? "Debo contarles algo"

    Hija de Pamela López lanza fuerte mensaje tras confirmarse que su mamá NO se DIVORCIARÁ de Cueva: "Rompe el patrón"

    Pamela López ‘PARCHA’ a profesora de sus hijos por asegurar que LLEGAN SOLOS al colegio: “Espero no volver a recibir…”

    Paolo Guerrero habla de su RUPTURA con Alondra García Miró por primera vez y confiesa por qué TERMINARON

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;