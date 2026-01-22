Un noticiero en Argentina expuso la denuncia hecha por una joven argentina de 22 años contra los futbolistas de Alianza Lima .

Un serio señalamiento judicial ha generado conmoción en el entorno del fútbol sudamericano. Una joven argentina de 22 años formalizó una denuncia por presunto abuso sexual en Montevideo, Uruguay, en la que identifica a tres jugadores vinculados tanto a Alianza Lima como a la Selección Peruana.

Los nombres que aparecen en la acusación

De acuerdo con la información inicial, la denuncia apunta contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, futbolistas de amplia trayectoria internacional. El caso, actualmente en investigación, ha despertado una fuerte reacción mediática y mantiene en alerta a los clubes y entidades deportivas relacionadas, a la espera de los pronunciamientos oficiales y el avance del proceso legal.

El caso salió a la luz a través del noticiero ‘Otra Mañana’ de A24, espacio informativo conducido por Antonio Laje. De acuerdo con lo informado, la denuncia ya fue incorporada al sistema judicial argentino y actualmente es evaluada por el Juzgado Criminal y Correccional, bajo la responsabilidad del juez Rabione.

Lugar y contexto en el que habrían ocurrido los hechos

Según el relato presentado ante la justicia, los acontecimientos se habrían producido en el hotel Hyatt Centric, ubicado en Montevideo, Uruguay, durante una estadía del combinado peruano. La joven indicó que conocía previamente a Carlos Zambrano y que llegó al lugar luego de una invitación posterior a una cena, acompañada de una amiga.