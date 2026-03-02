La influencer Francesca Montenegro decidió pronunciarse públicamente para responder a las acusaciones de un supuesto encubrimiento hacia su expareja Adrián Villar, investigado por el atropello que terminó con la vida de la deportista Lizeth Marzano. En una entrevista con Milagros Leiva, la joven explicó que el ingreso de Villar a su vivienda se debió a la confianza que existía por su relación sentimental y reconoció que hoy lamenta profundamente haberle dado ese acceso.

Durante su testimonio, Montenegro precisó que Adrián Villar tenía la clave de la puerta de su casa debido a que mantuvieron una relación por más de un año. Según indicó, esa autorización previa fue lo que le permitió ingresar directamente a su domicilio alrededor de las 2:46 de la madrugada del 18 de febrero, sin necesidad de avisar al personal de seguridad ni a su familia.

La influencer contó que Villar llegó hasta su habitación y la despertó usando la linterna de su celular para decirle que había sufrido un accidente en San Isidro. Enfatizó que en ese momento desconocía la gravedad de lo ocurrido y que no sabía que existía una persona fallecida. De acuerdo con su versión, actuó confiando en lo que él le decía y aceptó acompañarlo porque creyó su relato.

Asimismo, reveló que no era la primera vez que su entonces pareja utilizaba ese nivel de confianza para ingresar a su vivienda. “Igual de sorprendida que cuando vi hace dos días que su mamá había estado en mi casa y que la había bajado y subido y vuelto a entrar a mi casa con la clave de mi casa sin que nosotros sepamos”, comentó.

Sobre lo que ocurrió después del atropello, Montenegro relató que Adrián Villar estaba visiblemente alterado, nervioso y con dificultades para expresarse, como si estuviera en estado de shock. Según explicó, él le pidió que se cambiara de ropa y que bajara con él sin despertar a su padre, quien dormía en ese momento. Ella señaló que aceptó porque pensó que se trataba únicamente de un accidente de tránsito y que él buscaba asesoría legal de su familia.