Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡ATENCIÓN! Confirman CORTE DE LUZ este 3 de marzo por varias horas: consulta AQUÍ si tu zona será afectada

Francesca Montenegro se lamenta de haberle otorgado acceso a su casa a su novio Adrián Villar

Francesca Montenegro le reveló a Milagros Leiva detalles insólitos sobre lo sucedido la noche del atropello a Lizeth Marzano. 

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Francesca Montenegro se lamenta de haberle otorgado acceso a su casa a su novio Adrián Villar
    Francesca Montenegro SE LAMENTA de haberle otorgado acceso a su CASA a su novio ADRIÁN VILLAR | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Panamericana / Difusión
    Francesca Montenegro se lamenta de haberle otorgado acceso a su casa a su novio Adrián Villar

    La influencer Francesca Montenegro decidió pronunciarse públicamente para responder a las acusaciones de un supuesto encubrimiento hacia su expareja Adrián Villar, investigado por el atropello que terminó con la vida de la deportista Lizeth Marzano. En una entrevista con Milagros Leiva, la joven explicó que el ingreso de Villar a su vivienda se debió a la confianza que existía por su relación sentimental y reconoció que hoy lamenta profundamente haberle dado ese acceso.

    Durante su testimonio, Montenegro precisó que Adrián Villar tenía la clave de la puerta de su casa debido a que mantuvieron una relación por más de un año. Según indicó, esa autorización previa fue lo que le permitió ingresar directamente a su domicilio alrededor de las 2:46 de la madrugada del 18 de febrero, sin necesidad de avisar al personal de seguridad ni a su familia.

    La influencer contó que Villar llegó hasta su habitación y la despertó usando la linterna de su celular para decirle que había sufrido un accidente en San Isidro. Enfatizó que en ese momento desconocía la gravedad de lo ocurrido y que no sabía que existía una persona fallecida. De acuerdo con su versión, actuó confiando en lo que él le decía y aceptó acompañarlo porque creyó su relato.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Francesca Montenegro NO PUEDE MÁS y toma contundente medida que no tiene que ver con su cambio look

    Asimismo, reveló que no era la primera vez que su entonces pareja utilizaba ese nivel de confianza para ingresar a su vivienda. “Igual de sorprendida que cuando vi hace dos días que su mamá había estado en mi casa y que la había bajado y subido y vuelto a entrar a mi casa con la clave de mi casa sin que nosotros sepamos”, comentó.

    Sobre lo que ocurrió después del atropello, Montenegro relató que Adrián Villar estaba visiblemente alterado, nervioso y con dificultades para expresarse, como si estuviera en estado de shock. Según explicó, él le pidió que se cambiara de ropa y que bajara con él sin despertar a su padre, quien dormía en ese momento. Ella señaló que aceptó porque pensó que se trataba únicamente de un accidente de tránsito y que él buscaba asesoría legal de su familia.

    “Estaba preocupado, me dijo que había tenido un accidente y que había venido por la asesoría legal de mi papá”, recordó. También afirmó que confió en todo lo que él le contó, motivo por el cual posteriormente fue vista junto a Villar, su padre y una periodista en los exteriores del inmueble.

    SOBRE EL AUTOR:
    Francesca Montenegro se lamenta de haberle otorgado acceso a su casa a su novio Adrián Villar
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Francesca Montenegro NO PUEDE MÁS y toma contundente medida que no tiene que ver con su cambio look

    Francesca Montenegro impacta al confesar la verdadera razón de su drástico cambio: “El odio fue demasiado”

    Magaly Medina muestra conmovedor video de Lizeth Marzano y revela qué hacía antes del accidente: “Estaba aprendiendo...”

    Participante de “Yo Soy” arremete EN VIVO contra el jurado tras ser eliminado: “Mancharon mi imagen”

    Ricardo Morán 'ENFURECE' con participante de 'Yo Soy' por darle REGALITO y queda ELIMINADA del programa: "Este juego de los regalos no corresponde"

    Lo más vistos en Farándula

    Captan a Alejandro Sanz y Stephanie Cayo muy cariñosos y crecen rumores de relación: Imágenes los delatan

    Cati Caballero se quiebra al hablar de su maternidad a los 18 años: “Tuve que asumir…”

    ¿Christian Cueva le hizo llegar rosas azules a Pamela Franco? La sorprende en conferencia de prensa

    Padre de Monserrat Seminario habría enviado fuerte advertencia a Melcochita: "Controla a tus hijas, no quiero hacerte daño"

    Daniela Sarfati dedica conmovedoras palabras a sus padres adoptivos tras celebrar su cumpleaños: "Gracias por elegirme"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;