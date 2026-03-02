Wapa.pe
¡ATENCIÓN! Confirman CORTE DE LUZ este 3 de marzo por varias horas: consulta AQUÍ si tu zona será afectada

Año Escolar 2026: ¿Te pueden impedir entrar al colegio por no llevar uniforme? Esto dice el Minedu

El Minedu aclaró las normas sobre el uso del uniforme escolar y precisó que los colegios privados siguen reglas distintas.

    Año Escolar 2026: ¿Te pueden impedir entrar al colegio por no llevar uniforme? Esto dice el Minedu
    Año Escolar 2026: Minedu aclara si colegios pueden negar ingreso por no llevar uniforme escolar. | Composición Wapa
    Año Escolar 2026: ¿Te pueden impedir entrar al colegio por no llevar uniforme? Esto dice el Minedu

    El Año Escolar 2026 está por iniciar, con clases en colegios públicos desde el 16 de marzo y algunos privados desde el 2 de marzo. Con el regreso a clases, muchos padres se organizan para la compra de útiles, mochilas y uniformes. Una consulta frecuente es si los alumnos pueden ser impedidos de ingresar por no llevar uniforme. El Ministerio de Educación aclaró que la normativa vigente no condiciona el ingreso a clases por no portar el uniforme escolar.

    LEE MÁS: Francesca Montenegro ofreció a Adrián Villar los contactos de “peces gordos” de su madre tras atropello de Lizeth Marzano

    Minedu establece lineamientos clave para las instituciones educativas

    El Ministerio de Educación (Minedu) señala que las escuelas deben priorizar el bienestar socioemocional de los estudiantes, promoviendo inclusión, equidad y eliminando barreras para el aprendizaje. Todos los alumnos deben acceder a una educación de calidad y contar con espacios seguros, acogedores y afectivos.

    Negar la entrada a un estudiante por no portar uniforme representa una barrera que afecta su derecho a estudiar y su bienestar emocional. Esta medida va en contra de la visión inclusiva y equitativa de la norma, que busca reconocer la diversidad y las distintas realidades económicas de las familias, poniendo siempre al estudiante en el centro.

    TAMBIÉN LEE: ¡Atención padres! ¿El colegio puede exigirte que entregues todos los útiles de una sola vez? Esto responde Indecopi

    Normas y requisitos en colegios privados para el 2026

    En las instituciones educativas privadas, la situación es diferente. Estos colegios pueden exigir el uso del uniforme, siempre que esta obligación esté incluida en su Reglamento Interno y haya sido informada previamente a los padres. La exigencia puede abarcar tanto el uniforme formal como elementos específicos, como zapatillas blancas u otros accesorios, pero siempre debe comunicarse con claridad y anticipación.

    El Ministerio de Educación enfatizó que estas normas internas no pueden afectar el derecho a la educación. Además, la entidad destacó que la información transparente y oportuna es fundamental para garantizar igualdad e inclusión, evitando que algún estudiante se vea perjudicado por motivos económicos o de vestimenta.

