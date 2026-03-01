El inicio del Año Escolar 2026 está cerca, y miles de familias se preparan para organizar sus gastos en útiles escolares. Indecopi aclara que no todo lo solicitado es obligatorio.

El inicio del Año Escolar 2026 está cada vez más cerca y, como ocurre cada marzo, miles de familias comienzan a organizar sus gastos para cumplir con la lista de útiles. Sin embargo, no todo lo que solicitan algunos colegios es obligatorio ni puede exigirse de inmediato. Desde el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) recordaron cuáles son los límites que deben respetar las instituciones educativas para no afectar la economía de los padres de familia.

Indecopi responde si colegios pueden exigir que entregues los útiles completos el primer día de clases

De acuerdo con la guía ‘Checa tu Cole’, los colegios no pueden exigir que los padres entreguen todos los útiles el primer día de clases. La normativa señala que los materiales deben solicitarse de manera progresiva y en función de las necesidades pedagógicas reales de cada periodo académico.

Rosa Morán, representante de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi, explicó que los centros educativos deben fijar plazos razonables dentro de su reglamento interno y evitar requerimientos excesivos. Asimismo, precisó que en el caso de los libros no es obligatorio que sean nuevos, siempre que cumplan su finalidad educativa.

Foto: Andina

Sobre los uniformes, la entidad también aclaró que los padres pueden adquirirlos en cualquier establecimiento de su preferencia, sin imposiciones de marcas o proveedores exclusivos.

“Existe la libertad de cada centro educativo para programar las actividades que se van a realizar en el año y en base a ello se hace una proyección de lo que se va a emplear. Sin embargo, para la entrega de los útiles, es importante que los colegios sean razonables y, a través de su reglamento interno, consideren plazos que tengan en cuenta las necesidades de aprendizaje que tendrá el alumno para solicitar los materiales”, sostuvo Morán, conforme comparte América TV.

Qué está prohibido exigir en la lista escolar

Mariella Villacorta, vocera de la Dirección de Protección al Consumidor, explicó que las instituciones educativas deben ceñirse estrictamente a materiales vinculados con el proceso formativo y no trasladar a las familias gastos que corresponden al propio colegio.

De acuerdo con la funcionaria, los centros educativos no pueden incluir en la lista productos como papel higiénico, jabón líquido, platos o vasos descartables. Estos artículos forman parte de los insumos de limpieza y mantenimiento que son responsabilidad exclusiva del colegio.

La única salvedad aplica cuando el objeto solicitado será utilizado directamente por el estudiante, por ejemplo, un jabón y una toalla para después del curso de educación física.

Asimismo, tampoco se permite requerir implementos de limpieza para el aula o para uso del personal docente, como paños, mota u otros productos que no tengan relación directa con el aprendizaje. Indecopi ha sancionado este tipo de prácticas en años anteriores, imponiendo multas que pueden alcanzar hasta 450 UIT.