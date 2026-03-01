Wapa.pe
Temblor en Perú hoy, 1 de marzo de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

Año Escolar 2026: lo que los colegios privados NO pueden exigir en la lista de útiles y pocos padres conocen

Indecopi advierte que colegios privados no pueden exigir útiles de limpieza ni direccionar compras. Padres tienen derecho a elegir dónde comprar materiales.

    Año Escolar 2026: lo que los colegios privados NO pueden exigir en la lista de útiles y pocos padres conocen
    ¿Qué pueden denunciar los padres de familia ante Indecopi?
    Año Escolar 2026: lo que los colegios privados NO pueden exigir en la lista de útiles y pocos padres conocen

    En el inicio de la campaña escolar 2026, el Indecopi lanzó una advertencia dirigida a padres de familia y colegios privados ante la reiteración de listas escolares que incluyen productos que no corresponden al uso directo del estudiante. La entidad recordó que existen límites claros sobre lo que una institución educativa puede solicitar como parte de los útiles.

    El pronunciamiento surge en un contexto donde algunos centros educativos continúan incorporando artículos como papel higiénico, bolsas de basura o implementos de limpieza dentro de los requerimientos para el año académico.

    Colegios no pueden exigir productos de limpieza ni materiales colectivos

    En declaraciones para TV Perú, la representante de la entidad, Nancy Romero, explicó que los útiles escolares deben estar vinculados únicamente al aprendizaje del alumno y no al funcionamiento interno del colegio.

    wapa.pe

    “Claro, solamente los útiles que van a ser destinados para el uso personal del alumno”, precisó durante la entrevista.

    La funcionaria también enfatizó que no corresponde trasladar a las familias gastos que forman parte de la operación del servicio educativo, como materiales de uso docente o insumos para el mantenimiento de aulas.

    “No podríamos pedir un millar o dos para el aula, ¿no? Porque eso ya no corresponde”, sostuvo.

    Esto implica que productos destinados al uso común o institucional deben ser cubiertos por el propio colegio dentro de la pensión que cobra por el servicio educativo.

    wapa.pe

    Padres pueden elegir dónde comprar útiles y uniformes

    Otro aspecto clave que recordó Indecopi es la libertad de elección del consumidor. Las instituciones educativas no pueden obligar a los padres a comprar útiles o uniformes en establecimientos específicos ni imponer marcas determinadas.

    “El colegio no puede direccionar, no le puede indicar al padre de familia que tiene que comprar los útiles escolares en un determinado lugar o el uniforme. Ahí tiene que haber una posibilidad de que el padre de familia elija el lugar donde desea adquirir y sea más beneficioso a su economía”, señaló Romero.

    Este punto cobra relevancia en medio del aumento de gastos escolares, donde las familias buscan opciones más accesibles para afrontar matrícula, pensiones y materiales educativos.

    Información que los colegios deben entregar antes de la matrícula

    La entidad también recordó que los centros educativos privados están obligados a brindar información completa antes de la contratación del servicio. Esto incluye el monto de matrícula y pensión, datos que deben comunicarse al menos 30 días antes de finalizar el año escolar anterior.

    wapa.pe

    Además, los colegios deben informar el calendario académico, la propuesta curricular y las condiciones relacionadas con posibles retenciones de documentos por falta de pago.

    En este aspecto, se precisó que las libretas de notas no pueden ser retenidas por deudas. Sin embargo, el certificado de estudios sí podría retenerse, siempre que esta condición haya sido comunicada previamente en el contrato.

    Reclamos y sanciones contra colegios privados

    Entre 2024 y 2025, Indecopi tramitó alrededor de 1.690 reclamos vinculados al servicio educativo privado. En el periodo 2021-2025, las multas impuestas alcanzaron aproximadamente dos millones de soles, dentro de un sistema sancionador que puede llegar hasta 450 UIT.

    Las infracciones más frecuentes incluyen falta de información adecuada, direccionamiento de compras y medidas indebidas por retraso en pensiones, como amenazas o restricciones al alumno.

    ¿Cómo presentar un reclamo ante Indecopi?

    Los padres que consideren vulnerados sus derechos pueden presentar denuncias mediante canales presenciales o virtuales. También pueden recibir orientación telefónica llamando al (01) 224-7777 en Lima o a la línea gratuita 0-800-44040 desde regiones, en horario de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.

    SOBRE EL AUTOR:
    Año Escolar 2026: lo que los colegios privados NO pueden exigir en la lista de útiles y pocos padres conocen
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

