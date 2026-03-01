¡Parece chiste, pero no lo es! Hipódromo de Lima se vuelve viral con insólitas carreras de “chicas caballo” inspiradas en anime

Perú realizó la primera carrera de “chicas caballo” de América Latina en el Hipódromo de Monterrico , fusionando anime Uma Musume con tradición hípica y se volvió viral .

El hipódromo de Monterrico se llenó de seguidores de la carrera de 'Chicas Cabllo'.

El hipódromo de Monterrico se llenó de seguidores de la carrera de 'Chicas Cabllo'.

Lima se convirtió en el epicentro latinoamericano de la cultura otaku tras albergar un evento sin precedentes que fusionó el anime japonés con la tradición hípica peruana. El Hipódromo de Monterrico fue escenario de la primera competencia de “chicas caballo” en la región, inspirada en la popular franquicia japonesa Uma Musume: Pretty Derby, reuniendo a cientos de participantes y miles de espectadores.

La jornada, denominada “Uma Musume: Pretty Derby - Santorín Derby”, congregó a cerca de 400 competidores caracterizados como personajes del universo animado y aproximadamente 5.000 asistentes, posicionando a Perú como un punto clave para este fenómeno cultural que combina cosplay, deporte y entretenimiento.

¿En qué consisten las carreras de “chicas caballo”?

El concepto nace del anime y videojuego desarrollado por Cygames, donde caballos de carreras históricos son representados como jóvenes corredoras conocidas como “umamusume”. La propuesta recrea en la vida real estas competencias, manteniendo elementos visuales como orejas equinas, vestuarios característicos y nombres de personajes.

El espectáculo llamó la atención incluso fuera del país. Según reportó la Agencia EFE: “El inusual espectáculo generó expectación en la capital peruana, siendo el Jockey Club, su tradicional hipódromo, el escenario en el que mujeres y hombres ‘cosplayers’ (imitadores de personajes de ficción) de ‘Special Week’ o ‘Tokai Teio’, entre otras protagonistas de la serie, trataron de correr a toda la velocidad por la pista donde habitualmente lo hacen equinos de verdad”.

La franquicia ha tenido un crecimiento internacional sostenido y, en 2025, fue reconocida como “Mejor Juego Móvil” en The Game Awards, consolidando su impacto global.

Categorías, cosplay y homenaje al legendario Santorín

La competencia principal se organizó en tres modalidades: cosplay libre, categoría masculina y categoría femenina. En la primera, los participantes podían representar personajes ajenos a la franquicia siempre que incorporaran elementos equinos, lo que permitió ver interpretaciones tan diversas como Satoru Gojo o el Chapulín Colorado.

La categoría masculina reunió caracterizaciones de figuras del juego como Oguri Cap, Vodka y Silence Suzuka, mientras que la categoría femenina —la más esperada— contó con 16 competidoras que recrearon trajes emblemáticos de personajes como Gold Ship, Haru Urara, Silence Suzuka y Agnes Takyon.

Uno de los momentos más destacados fue el concurso artístico inspirado en Santorín, el caballo peruano que conquistó la Cuádruple Corona en 1973. El diseño ganador, creado por el ilustrador Yinxelh, reinterpretó al legendario purasangre como una “uma” con rasgos nacionales, incorporando referencias a los Húsares de Junín y colores patrios. La obra fue presentada en tamaño real y en una versión de cerámica, convirtiéndose en la imagen oficial del evento.

Impacto internacional y alta convocatoria en el Hipódromo de Monterrico

La afluencia de público superó las previsiones iniciales. Antes de iniciar la jornada, el recinto alcanzó su capacidad máxima, lo que obligó a cerrar accesos para cumplir protocolos de seguridad, según informó el Jockey Club del Perú.

El evento generó repercusión internacional y fue cubierto por agencias como Associated Press y EFE, además de viralizarse en redes sociales en países como Japón y Brasil. Videos de caídas, caracterizaciones y momentos curiosos se volvieron tendencia, mientras usuarios que no lograron ingresar comentaban la alta demanda.

Este tipo de festivales ya se realiza en Japón, Tailandia e Indonesia, pero la edición peruana marcó el primer evento en América Latina desarrollado en una pista hípica oficial. La propuesta incluyó además espectáculos musicales estilo “Winning Live”, gastronomía temática y venta de productos creados por fans.