Hermano de Lizeth Marzano se QUIEBRA EMOCIONALMENTE tras días de lucha y la prisión preliminar de Adrián Villar

Hermano de Lizeth Marzano se QUIEBRA EMOCIONALMENTE tras días de lucha y la prisión preliminar de Adrián Villar

El periodista Nicolás Salazar comentó que Gino Marzano estaría en cura de sueño por tanta tensión acumulada tras la muerte de su hermana Lizeth Marzano.

    El hermano de Lizeth Marzano, Gino Marzano, no ha parado de tocar las puertas de los medios para pedir justicia por la muerte de la deportista. Y al parecer, el estrés y el trauma vivido por la pérdida ya le habrí pasado factura, así lo reveló el periodista Nicolás Salazar en el programa BEO Noticias de la Roro Network.

    “Un saludo a Gino Marzano, le mandó un saludo a Gino Marzano, bueno no nos va a escuchar porque está en cura de sueño. El estrés acumulado. Conozco una persona que lo está representando y que informó en Facebook que, entre comillas colapsado, nada malo, pero tensión, el estrés acumulado le habría pasado factura”, comentó la Salazar.

    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

