Hermano de Lizeth Marzano se QUIEBRA EMOCIONALMENTE tras días de lucha y la prisión preliminar de Adrián Villar

El hermano de Lizeth Marzano, Gino Marzano, no ha parado de tocar las puertas de los medios para pedir justicia por la muerte de la deportista. Y al parecer, el estrés y el trauma vivido por la pérdida ya le habrí pasado factura, así lo reveló el periodista Nicolás Salazar en el programa BEO Noticias de la Roro Network.