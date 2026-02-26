Hermano de Lizeth Marzano se QUIEBRA EMOCIONALMENTE tras días de lucha y la prisión preliminar de Adrián Villar

Hermano de Lizeth Marzano se QUIEBRA EMOCIONALMENTE tras días de lucha y la prisión preliminar de Adrián VillarÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El hermano de Lizeth Marzano, Gino Marzano, no ha parado de tocar las puertas de los medios para pedir justicia por la muerte de la deportista. Y al parecer, el estrés y el trauma vivido por la pérdida ya le habrí pasado factura, así lo reveló el periodista Nicolás Salazar en el programa BEO Noticias de la Roro Network.
“Un saludo a Gino Marzano, le mandó un saludo a Gino Marzano, bueno no nos va a escuchar porque está en cura de sueño. El estrés acumulado. Conozco una persona que lo está representando y que informó en Facebook que, entre comillas colapsado, nada malo, pero tensión, el estrés acumulado le habría pasado factura”, comentó la Salazar.