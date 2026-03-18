¡ESCÁNDALO TOTAL! La Granja VIP en el ojo de la tormenta tras filtración del ampay de Mario Irivarren y Said Palao

El video en el que Gabriela Herrera relata el ampay de Mario Irivarren y Said Palao a Diego Chávarri se vuelve viral, mientras el público pone en duda el supuesto aislamiento de los concursantes.

La convivencia dentro de La Granja VIP se vio remecida por un episodio inesperado luego de que Gabriela Herrera le revelara a Diego Chávarri detalles del reciente ampay protagonizado por Mario Irivarren y Said Palao. La información tomó por sorpresa al exfutbolista, quien no ocultó su impacto al conocer el hecho, en el que ambos integrantes de Esto es Guerra quedaron expuestos en imágenes difundidas por Magaly TV, La Firme.

“Nooo, la cagóoo”, fue la reacción de Diego Chávarri, al referirse al error cometido por sus compañeros en relación con sus parejas, Onelia Molina y Alejandra Baigorria. En repetidas ocasiones, tanto el exfutbolista como la modelo lamentaron lo ocurrido y señalaron que Mario Irivarren y Said Palao ya habían afectado sus relaciones tras su encuentro con otras mujeres en Argentina.

¿Usuarios se quejan en redes?

Tras la difusión de estas escenas, usuarios comenzaron a cuestionar cómo Herrera habría accedido a información externa pese al supuesto aislamiento junto a los demás concursantes. Según contó la propia modelo, alguien le habría informado sobre el ampay emitido en Magaly TV, La Firme: “No sabes lo que me he enterado”, le dijo, a lo que ella respondió: “Cómo voy a saber si estoy encerrada”, para luego relatar los detalles. Posteriormente, Gabriela compartió la información con Chávarri, evitando mencionar directamente a los involucrados.

El momento se dio en un ambiente de cierta confidencialidad entre ambos, mientras el resto de participantes continuaba con sus actividades habituales dentro de la granja.

El hecho de que Gabriela Herrera accediera a esta información despertó sospechas entre los seguidores del reality, quienes manifestaron en redes sociales su escepticismo respecto a la supuesta incomunicación con el exterior. Varios usuarios señalaron la contradicción entre el aislamiento prometido por la producción y la posibilidad de conocer detalles de la farándula peruana.

¿Yaco Eskenazi filtró el ‘chisme’?

En ese contexto, comenzaron a surgir teorías sobre quién habría sido la persona que le dio la información a Herrera. Una de las más comentadas apunta a Yaco Eskenazi, conductor del reality, quien en una transmisión mencionó que tuvo la oportunidad de conversar con Gabriela Herrera y Pamela López sobre temas ajenos a la competencia, lo que avivó las especulaciones sobre la circulación del “chisme” dentro del encierro.