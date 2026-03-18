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Alejandra Baigorria salió del país antes del escándalo de Said Palao en yate con otras mujeres: “Nunca se me puede olvidar”

El programa ‘Magaly TV, la firme’ mostró imágenes de Mario Irivarren, Patricio y Said Palao, generando polémica sobre el matrimonio de Said con Alejandra Baigorria.

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    Alejandra Baigorria salió del país antes del escándalo de Said Palao en yate con otras mujeres: “Nunca se me puede olvidar”
    Alejandra Baigorria salió del país antes de ampay de Said Palao | Composición: Wapa Instagram
    Alejandra Baigorria salió del país antes del escándalo de Said Palao en yate con otras mujeres: “Nunca se me puede olvidar”

    Este martes 17 de marzo, el programa 'Magaly TV, la firme' expuso imágenes que remecieron el mundo del espectáculo. Mario Irivarren, Patricio Parodi y Said Palao fueron captados en un yate en Argentina de juerga con un grupo de mujeres, lo que encendió las alarmas y puso todas las miradas en su matrimonio con Alejandra Baigorria. La 'Gringa de Gamarra' no se encuentra en el Perú y todos se preguntan cuál será su reacción.

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    Alejandra Baigorria sale del país sola antes del escándalo de Said Palao

    Tras las imágenes comprometedoras difundidas en el programa de Magaly Medina, se pudo ver al Said Palao disfrutar de un rato de diversión con sus amigos de 'Esto es Guerra', el chico reality se dejó ver bailando en el yate mientras el 'Pato' Parodi y Mario Irrivarren se divertían de lo lindo con las guapas mujeres, a quienes también besaron.

    Si bien en las cámara de 'Magaly TV' no se puede ver a Said besando o intimando de una forma más comprometedora con las jóvenes, los usuarios increparon al 'Samurái' por estar divirtiéndose como si aún fuese soltero y en medio de este escándalo, Alejandra Baigorria dio a conocer hace solo unos días que salió del país con rumbo a Punta Cana y así lo compartió en sus redes sociales con videos dejándose ver disfrutando de las exóticas playas.

    "Chicas, get ready with me (alístense conmigo) para ir a mi primer día de playa en Punta Cana", dijo en uno de sus videos mientras muestra cómo se alistó para empezar a disfrutar de un día en el paradisíaco destino.

    Alejandra Baigorria
    Alejandra Baigorria

    La 'Gringa de Gamarra' también aprovechó para hacer una promoción al colágeno que toma, esto horas antes de que Magaly Medina mostrara las imágenes de Said Palao. “Llevo mi colágeno conmigo a donde vaya nunca se me puede olvidar. Es parte de mi rutina diaria porque me ayuda con el crecimiento del cabello, a fortalecer mis uñas y a cuidar mi piel desde adentro”, escribió en su último video de Instagram.

    Alejandra Baigorria
    Alejandra Baigorria
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    Magaly Medina envía mensaje a Onelia Molina y Alejandra Baigorria

    Magaly Medina abrió su programa con un fuerte comentario luego de anunciar el ampay que involucra a Mario Irivarren y Said Palao durante un viaje en Argentina. Antes de mostrar las imágenes, la periodista dedicó los primeros minutos del espacio a compartir una reflexión sobre las relaciones de pareja, la lealtad y la importancia de valorarse a uno mismo, un discurso que rápidamente generó repercusión entre los televidentes.

    “Hola. Hola, eso deben decir ahora Onelia Molina y Alejandra Baigorria. No me digas mentiritas, que yo sé siempre la verdad, porque así es, así es”. Con este comentario, dejó claro que el enfoque del programa no solo estaría en el ampay, sino también en las posibles repercusiones que este podría tener en las relaciones sentimentales de los involucrados.

    En medio de su comentario, la conductora también dirigió unas palabras a las parejas de los involucrados, destacando sus cualidades personales y profesionales. “Y esta vez espero colaborar esta noche para que dos mujeres guapas, trabajadoras, que no necesitan un tipo que no esté comprometido con ellas y que no las ame y las valore como las dos se lo merecen”, expresó.

    “Porque todas las mujeres merecemos el mejor de los amores, el mejor de los tratos, el mejor de los respetos”, añadió.

    Uno de los momentos más comentados llegó cuando se refirió directamente a la actitud de Said Palao durante el viaje. Según lo expuesto en el programa, el competidor habría actuado como si no tuviera compromiso sentimental. “Y cuando los hombres que se creen solterísimos, el Said, según él, estaba solterísimo el fin de semana”, señaló con tono irónico.

    Finalmente, la periodista aclaró que las imágenes difundidas corresponden a un hecho reciente, desmintiendo especulaciones que circulaban en redes sociales sobre la fecha del material. “Ah, porque por ahí he leído en redes sociales: ‘Ah, eso deben ser imágenes antiguas’. No, señores, son de este fin de semana. Fin de semana del trece, del catorce y del quince”, precisó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Alejandra Baigorria salió del país antes del escándalo de Said Palao en yate con otras mujeres: “Nunca se me puede olvidar”
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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