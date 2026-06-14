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Pamela López habla tras caer ante Shirley Arica y asegura que se siente una ganadora: "Siento que he ganado"

A pesar de no llevarse el primer premio de S/100.000, Pamela López valora su posición en el podio de 'La Granja VIP Perú' y reflexiona sobre sus controversias con Paul Michael.

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    Pamela López habla tras caer ante Shirley Arica y asegura que se siente una ganadora: "Siento que he ganado"
    Pamela López quedó en el segundo lugar de 'La Granja VIP Perú'. | Composición Wapa
    Pamela López habla tras caer ante Shirley Arica y asegura que se siente una ganadora: "Siento que he ganado"

    Pamela López no se alzó con el triunfo en 'La Granja VIP Perú'. En un emocionante desenlace, la influencer terminó en segundo lugar y Shirley Arica obtuvo el premio de S/100.000 después de 13 semanas en un entorno controlado.

    Mostrando una postura positiva, la pareja de Paul Michael —quien alcanzó el cuarto lugar— manifestó que se siente triunfadora. En una entrevista posterior, reflexionó sobre las controversias que protagonizó con su pareja en el programa de supervivencia de Panamericana TV.

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    Pamela López expresa sus emociones tras ser finalista en 'La Granja VIP Perú'

    Al ser proclamada campeona Shirley Arica, Pamela López celebró su segundo lugar junto a Paul Michael. En diálogo con Ric La Torre, conductor del programa postshow, la participante destacó que posicionarse entre los cinco finalistas ya era un logro personal. “Me siento ganadora estando entre los cinco primeros, superando muchos desafíos y aprendiendo en el camino”, expresó.

    Aún esposa de Christian Cueva, agradeció que muchos televidentes se acercaran a su verdadero yo y valoraran su desempeño en el reality. Reflexionó sobre su evolución durante la competencia, admitió sus errores y optó por enfocarse en lo positivo. “Lo que mencionas es lo más bonito y es con lo que me quedo. Cometí muchos errores, pero también hubo victorias de las que me enorgullezco”, comentó.

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    PUEDES VER: ¡SE CONSAGRÓ! Shirley Arica triunfa en La Granja VIP, levanta el trofeo y gana S/100 mil soles

    En otro momento del postshow, Pamela López se emocionó al hablar sobre los talentos que pudo desplegar en el programa. Recordó con cierta tristeza no haber terminado su carrera y haber dedicado mucho tiempo a su hogar. No obstante, su paso por 'La Granja VIP Perú' le permitió descubrir una creatividad inesperada.

    Al escuchar sus palabras, Ric La Torre la animó a seguir confiando en sus capacidades y le recordó que es una mujer talentosa con potencial para aprender de los errores. Pamela, tocada por el consejo, consideró la posibilidad de buscar más oportunidades en el entretenimiento.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela López habla tras caer ante Shirley Arica y asegura que se siente una ganadora: "Siento que he ganado"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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