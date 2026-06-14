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¡SE CONSAGRÓ! Shirley Arica triunfa en La Granja VIP, levanta el trofeo y gana S/100 mil soles

Shirley Arica pasó 13 semanas dentro de La Granja VIP, periodo en el que logró ganarse el respaldo masivo de los televidentes y se consolidó como la participante con mayor apoyo y popularidad del programa.

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    ¡SE CONSAGRÓ! Shirley Arica triunfa en La Granja VIP, levanta el trofeo y gana S/100 mil soles
    Shirley Arica derrotó a Pamela López en la final de 'La granja VIP Perú'. | Foto: captura Youtube
    ¡SE CONSAGRÓ! Shirley Arica triunfa en La Granja VIP, levanta el trofeo y gana S/100 mil soles

    La primera temporada de La Granja VIP llegó a su fin con una gala cargada de emociones, sorpresas y mucha expectativa. Después de más de tres meses de convivencia, desafíos y estrategias dentro del reality, Shirley Arica consiguió imponerse ante sus competidores y fue elegida como la gran ganadora del programa.

    La modelo celebró por todo lo alto tras recibir el respaldo mayoritario del público, convirtiéndose en la participante más votada de la temporada y llevándose el premio de S/100.000.

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    Shirley Arica se corona como la campeona de La Granja VIP

    La noche final estuvo marcada por la tensión hasta el último minuto. Fueron Ethel Pozo y Adolfo Aguilar quienes tuvieron la responsabilidad de anunciar al vencedor del reality, lo que generó expectativa entre los finalistas y los seguidores que siguieron el desenlace a través de la transmisión.

    Tras 13 semanas de competencia, Shirley Arica logró quedarse con el primer lugar gracias al apoyo de la audiencia, que la convirtió en la figura más popular de esta edición.

    La emoción invadió el set cuando se confirmó su triunfo. La modelo celebró junto a sus compañeros y recibió el reconocimiento de quienes siguieron de cerca cada una de sus participaciones dentro de la granja.

    Detrás de ella quedaron Pamela López, quien obtuvo el segundo puesto; Gabriela Herrera, que se ubicó en la tercera posición; Paul Michael, en el cuarto lugar; y Mónica Torres, quien completó el grupo de finalistas.

    Exparticipantes y panelistas celebraron el desenlace del reality

    La gran final también reunió a varias de las figuras que formaron parte del programa durante las semanas anteriores. Entre los invitados estuvieron Samahara Lobatón, Melissa Klug, Jesús Barco, Mark Vito, Diego Chávarri, Pablo Heredia, Renato Rossini Jr., Yiddá Eslava, Celine Aguirre, Miguel Vergara, Cri-Cri y otros exparticipantes que regresaron para acompañar el cierre de temporada.

    Asimismo, los panelistas Mariella Zanetti, Samuel Suárez y Flor Ortola siguieron de cerca la definición y celebraron la elección de la audiencia.

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    El triunfo de Shirley Arica marca el cierre de una edición que logró captar la atención de miles de espectadores y posicionarse como una de las propuestas digitales más comentadas de los últimos meses.

    ¿Habrá una nueva temporada de La Granja VIP?

    El éxito alcanzado por La Granja VIP ha generado dudas sobre una posible continuación del formato. Durante las últimas semanas, el reality se consolidó como uno de los contenidos de streaming más vistos del país, con gran interacción en redes sociales.

    Sin embargo, hasta el momento, Panamericana Televisión no ha confirmado oficialmente una segunda temporada. Pese a ello, el respaldo de la audiencia y el impacto generado por el programa han alimentado las expectativas de los seguidores, quienes esperan conocer pronto si la experiencia regresará con nuevos participantes y desafíos.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡SE CONSAGRÓ! Shirley Arica triunfa en La Granja VIP, levanta el trofeo y gana S/100 mil soles
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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