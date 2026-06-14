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Melissa Loza confirma su soltería tras cinco años con el papá de su última hija y REVELÓ qué destruyó su relación

Melissa Loza anunció que ella y Juan Diego Álvarez han decidido seguir caminos separados tras cinco años juntos. La modelo compartió los motivos del fin de su relación.

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    Melissa Loza confirma su soltería tras cinco años con el papá de su última hija y REVELÓ qué destruyó su relación
    Melissa Loza y Juan Diego Álvarez tuvieron una larga relación y tienen una hija en común. | Composición Wapa
    Melissa Loza confirma su soltería tras cinco años con el papá de su última hija y REVELÓ qué destruyó su relación

    Melissa Loza ha disipado todas las especulaciones sobre su vida amorosa al afirmar que está soltera, tras el fin de su relación con Juan Diego Álvarez, padre de su hija menor. Esta etapa marca el cierre de un ciclo personal significativo.

    Sin entrar en detalles concretos sobre la ruptura, la integrante de 'Esto es guerra' mencionó que la relación terminó cuando ya no funcionaba y optó por resguardar aspectos de su vida íntima para proteger a su familia.

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    Motivo detrás de la separación de Melissa Loza y Juan Diego Álvarez

    En una conversación en el programa 'Más espectáculos', Melissa Loza fue consultada sobre su situación sentimental y confirmó que atraviesa un tiempo de cambios, además de precisar que ya no mantiene una relación.

    “Mantendré mi vida personal en privado para respetar a mi hija. Estoy soltera, es todo lo que diré. Todo está bien, gracias a Dios”, expresó.

    Loza también reflexionó sobre la importancia de avanzar tras una separación y mantenerse abierta al amor, al reconocer que no deben cerrarse nuevas oportunidades.

    “Si algo no marcha, no debemos cerrar las puertas al amor, porque Dios es amor, y todos merecemos amor”, afirmó.

    Momento en que Melissa Loza anunció su soltería en vivo

    Días antes, durante 'Esto es guerra', Melissa Loza dio a conocer la noticia de su ruptura. Mientras se desarrollaba una competencia, sorprendió al admitir su soltería.

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    Esto ocurrió cuando Katia Palma mencionó varias separaciones en el programa. La conductora le preguntó directamente a Melissa sobre su situación sentimental.

    Con una breve respuesta y una sonrisa, la modelo confirmó el fin de su relación con Juan Diego Álvarez, que había comenzado en 2019.

    SOBRE EL AUTOR:
    Melissa Loza confirma su soltería tras cinco años con el papá de su última hija y REVELÓ qué destruyó su relación
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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