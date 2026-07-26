Natalia Oreiro volvió a Machu Picchu después de 25 años junto a su esposo e hijo. La actriz compartió un emotivo mensaje dedicado al Perú y recordó la primera vez que visitó la ciudadela inca.

Natalia Oreiro volvió a enamorarse del Perú. La actriz y cantante uruguaya argentina aprovechó unos días de descanso para recorrer uno de los destinos turísticos más emblemáticos del país junto a su esposo, el músico Ricardo Mollo, y su hijo Merlín Atahualpa.

La protagonista de 'Muñeca brava' compartió en sus redes sociales varias imágenes de su recorrido por Cusco y Machu Picchu, un lugar que guarda un significado especial en su historia, pues no lo visitaba desde hace más de dos décadas.

El emotivo mensaje de Natalia Oreiro tras volver a Machu Picchu

A través de una publicación, la artista expresó su felicidad por reencontrarse con uno de los principales patrimonios históricos del continente, esta vez acompañada por su familia.

“Gracias hermoso Perú por estos días recorriendo tu generosa tierra y amable, culta y cálida gente. Tu historia y cultura son inigualables. Qué maravilla América Latina Hace 25 años viajé a Cusco y Machu Pichu, poder regresar en familia fue un sueño”.

Natalia Oreiro compartió un mensaje tras su visita por Cusco.

El mensaje estuvo acompañado de diversas fotografías en las que se aprecia a la actriz disfrutando de los paisajes andinos. Además, un video musicalizado con 'Intensamente', tema de la legendaria banda peruana Los Saicos, un detalle que fue celebrado por sus seguidores.

La publicación rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios de fanáticos peruanos, quienes le agradecieron por destacar la riqueza cultural y turística del país.

Una carrera que trascendió las fronteras de Latinoamérica

Aunque el paso del tiempo no ha disminuido su popularidad, Natalia Oreiro continúa siendo recordada por millones de personas gracias a 'Muñeca brava', la exitosa telenovela que la convirtió en una de las artistas más reconocidas de la televisión latinoamericana.

Tras aquel fenómeno internacional, la actriz consolidó una extensa trayectoria tanto en la pantalla chica como en el cine. Entre sus producciones más recordadas figuran 'Kachorra', 'El deseo', 'Sos mi vida', 'Patito feo' y 'Solamente vos', donde volvió a compartir roles con Facundo Arana.

En el ámbito cinematográfico también participó en películas como Cleopatra, Mis Tacuarembó y Gilda, no me arrepiento de este amor, y otras producciones que fortalecieron su carrera artística dentro y fuera de Argentina.