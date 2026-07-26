Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - ¡ATENCIÓN AFILIADOS! EsSalud entrega importante BENEFICIO económico por este motivo: consulta con tu DNI si te corresponde

Natalia Oreiro, 'Muñeca Brava', regresa a Machu Picchu tras 25 años y emociona con un mensaje dedicado al Perú

Natalia Oreiro volvió a Machu Picchu después de 25 años junto a su esposo e hijo. La actriz compartió un emotivo mensaje dedicado al Perú y recordó la primera vez que visitó la ciudadela inca.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Natalia Oreiro, 'Muñeca Brava', regresa a Machu Picchu tras 25 años y emociona con un mensaje dedicado al Perú
    Natalia Oreiro pisó por primera vez Machu Picchu en el 2001. | Composición Wapa
    Natalia Oreiro, 'Muñeca Brava', regresa a Machu Picchu tras 25 años y emociona con un mensaje dedicado al Perú

    Natalia Oreiro volvió a enamorarse del Perú. La actriz y cantante uruguaya argentina aprovechó unos días de descanso para recorrer uno de los destinos turísticos más emblemáticos del país junto a su esposo, el músico Ricardo Mollo, y su hijo Merlín Atahualpa.

    La protagonista de 'Muñeca brava' compartió en sus redes sociales varias imágenes de su recorrido por Cusco y Machu Picchu, un lugar que guarda un significado especial en su historia, pues no lo visitaba desde hace más de dos décadas.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ¡SE CASÓ! Andrea Arana contrajo matrimonio civil: conductora de Willax celebró íntima ceremonia junto a su pareja

    El emotivo mensaje de Natalia Oreiro tras volver a Machu Picchu

    A través de una publicación, la artista expresó su felicidad por reencontrarse con uno de los principales patrimonios históricos del continente, esta vez acompañada por su familia.

    “Gracias hermoso Perú por estos días recorriendo tu generosa tierra y amable, culta y cálida gente. Tu historia y cultura son inigualables. Qué maravilla América Latina Hace 25 años viajé a Cusco y Machu Pichu, poder regresar en familia fue un sueño”.

    Natalia Oreiro compartió un mensaje tras su visita por Cusco.
    Natalia Oreiro compartió un mensaje tras su visita por Cusco.

    El mensaje estuvo acompañado de diversas fotografías en las que se aprecia a la actriz disfrutando de los paisajes andinos. Además, un video musicalizado con 'Intensamente', tema de la legendaria banda peruana Los Saicos, un detalle que fue celebrado por sus seguidores.

    La publicación rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios de fanáticos peruanos, quienes le agradecieron por destacar la riqueza cultural y turística del país.

    Una carrera que trascendió las fronteras de Latinoamérica

    Aunque el paso del tiempo no ha disminuido su popularidad, Natalia Oreiro continúa siendo recordada por millones de personas gracias a 'Muñeca brava', la exitosa telenovela que la convirtió en una de las artistas más reconocidas de la televisión latinoamericana.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Korina Rivadeneira da DRÁSTICO GIRO a su vida tras ruptura con Mario Hart y se despide con poderoso mensaje: "Que no vuelva nunca más a mi vida"

    Tras aquel fenómeno internacional, la actriz consolidó una extensa trayectoria tanto en la pantalla chica como en el cine. Entre sus producciones más recordadas figuran 'Kachorra', 'El deseo', 'Sos mi vida', 'Patito feo' y 'Solamente vos', donde volvió a compartir roles con Facundo Arana.

    En el ámbito cinematográfico también participó en películas como Cleopatra, Mis Tacuarembó y Gilda, no me arrepiento de este amor, y otras producciones que fortalecieron su carrera artística dentro y fuera de Argentina.

    A casi tres décadas del fenómeno televisivo que marcó su carrera, Natalia Oreiro continúa vigente y mantiene una estrecha conexión con el público latinoamericano, que sigue de cerca tanto sus proyectos profesionales como los momentos más especiales de su vida personal.

    SOBRE EL AUTOR:
    Natalia Oreiro, 'Muñeca Brava', regresa a Machu Picchu tras 25 años y emociona con un mensaje dedicado al Perú
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    ¿Qué pasó con Krayg Peña? El RADICAL cambio de rumbo del ex de Korina Rivadeneira tras ser EXPULSADO de Perú

    ¡SE CASÓ! Andrea Arana contrajo matrimonio civil: conductora de Willax celebró íntima ceremonia junto a su pareja

    ¡LUCHAN POR SU RELACIÓN! Karla Tarazona destapa el importante paso que dio con Christian Domínguez para fortalecer su romance

    Maialén Carrasco: Descubre todo sobre el costoso colegio donde estudió la engreída de Jefferson Farfán

    Korina Rivadeneira da DRÁSTICO GIRO a su vida tras ruptura con Mario Hart y se despide con poderoso mensaje: "Que no vuelva nunca más a mi vida"

    Lo más vistos en Farándula

    ¿Quién es Alejandra Fukuda, novia de Rafael Fernández, y a qué se dedica?

    Giuliana Rengifo revela CANDENTE fantasía íntima ¿que le cumplió a Alfredo Zambrano?

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GRAN CIRCO DE UCRANIA

    Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

    PRECIO

    S/ 32.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

    PRECIO

    S/ 38.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;