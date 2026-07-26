¡LUCHAN POR SU RELACIÓN! Karla Tarazona destapa el importante paso que dio con Christian Domínguez para fortalecer su romance

Karla Tarazona reveló que asiste a terapia junto a Christian Domínguez para fortalecer su matrimonio . La pareja también habló de su deseo de tener una hija y respondió a la llamada maldición de los tres años.

Karla Tarazona afirmó que la 'maldición de los 3' ya se rompió. | Composición Wapa

Karla Tarazona afirmó que la 'maldición de los 3' ya se rompió. | Composición Wapa

Karla Tarazona y Christian Domínguez viven una nueva etapa en su relación tras convertirse oficialmente en esposos por la vía civil. Lejos de enfocarse únicamente en los proyectos familiares, la pareja decidió priorizar también su bienestar emocional y comenzó un proceso de terapia psicológica para fortalecer su vínculo.

La conductora explicó que ambos consideran fundamental trabajar tanto en pareja como de manera individual, convencidos de que una relación sólida también requiere sanar experiencias personales.

Karla Tarazona explica por qué decidió iniciar terapia junto a Christian Domínguez

En una entrevista, la locutora contó que acudir a un especialista se ha convertido en una herramienta para afrontar desafíos personales y construir un mejor futuro como familia.

"El tema de las terapias es muy importante, no solo como pareja, sino también individualmente porque cada uno tiene sus ‘fantasmitas’ que va llevando por la vida. Estamos en un momento donde andamos preocupados, centrados más como familia y allegar a cumplir nuestras metas", manifestó.

Karla Tarazona comparte mensaje a parejas en TikTok.

Además del trabajo emocional, Tarazona confesó que comparte un importante sueño con el cantante: convertirse nuevamente en madre, aunque reconoció que es una decisión que requiere planificación.

"Queremos una niña, pero tenemos que trabajar más. Tener un hijo es una gran responsabilidad".

La exconductora también dejó en claro que no siente presión por ampliar su familia, ya que actualmente disfruta plenamente de su rol como madre de tres hijos.

"Sentiría presión si no tuviera nada de hijos o diría: ‘Tengo 43 años y se me va el tren’, pero no es así porque ya tengo tres hijos (…) Es un sueño (tener una hija con Christian), no sé si se llegue a dar tampoco; si algo tiene que pasar, pues pasará, sino seguiremos igual", añadió.

Christian Domínguez destaca el papel de la salud mental en su vida

El cantante también se ha mostrado abierto a hablar sobre la importancia de recibir apoyo profesional y aseguró que la terapia forma parte de su rutina desde hace algún tiempo.

"Vivo en el psicólogo. ¿Te imaginas si hubiera tenido uno cuando empecé a cantar a los 15 años? Me hubiese equivocado en menos de la mitad de mis decisiones. El psicólogo está para orientarte y es de mucha ayuda", sostuvo.

Por otro lado, la pareja también aprovechó para responder a quienes insisten en hablar de la llamada maldición de los tres años, una teoría que durante mucho tiempo acompañó las relaciones sentimentales del cumbiambero.

"Pero escúchame, si juntamos los tres años y medio anteriores más estos casi dos años ya son más de 5 años", comentó Karla Tarazona, minimizando las especulaciones sobre la duración de su matrimonio.

Así fue la boda civil de Karla Tarazona y Christian Domínguez

Respecto a la ceremonia realizada en San Borja, Christian Domínguez explicó que ambos apostaron por una celebración íntima, rodeados únicamente de las personas más cercanas.

"Nosotros queríamos hacer solamente un matrimonio civil que terminaba en la notaría. Amigos, familia de Warmi, que es de años, como familia, nos dieron esta recepción que nos pareció increíble cuando la vimos. Y eran 83 personas que son las personas que te dicen todos los días buenos días, todos los días te dicen cómo estás", relató.