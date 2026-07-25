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Melissa Paredes y Anthony Aranda atraviesan TERRIBLE pérdida y ruegan DESESPERADOS por ayuda: "Daremos recompensa"

Anthony Aranda, esposo de Melissa Paredes, compartió un video con detalles sobre la situación y expresó su preocupación, asegurando que ofrecen recompensa a quien contribuya con su búsqueda.

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    Melissa Paredes y Anthony Aranda atraviesan TERRIBLE pérdida y ruegan DESESPERADOS por ayuda: "Daremos recompensa"
    Melissa Paredes y Anthony Aranda piden ayuda para encontrar a su mascota perdida | Composición: Wapa Captura de pantalla
    Melissa Paredes y Anthony Aranda atraviesan TERRIBLE pérdida y ruegan DESESPERADOS por ayuda: "Daremos recompensa"

    Melissa Paredes y Anthony Aranda atraviesan días de angustia tras enfrentar una inesperada situación que los llevó a recurrir públicamente a la ayuda de sus seguidores. La pareja utilizó sus redes sociales para solicitar información que les permita superar este difícil momento, asegurando que se trata de un integrante muy importante de su familia.

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    Anthony Aranda y Melissa Paredes piden ayuda y ofrecen recompensa

    La actriz y el coreógrafo no han ocultado su preocupación y decidieron intensificar la búsqueda mediante publicaciones en sus plataformas digitales. Además, anunciaron que ofrecerán una recompensa a la persona que pueda brindar información clave que contribuya a resolver esta complicada situación.

    Anthony Aranda reveló que 'Copito', el gato persa que comparte con Melissa Paredes, desapareció hace algunos días en el distrito de Surco. A través de un video difundido en sus redes sociales, el bailarín explicó que la mascota se habría alejado por los árboles cercanos a su vivienda y pidió el apoyo de sus seguidores para encontrarla lo antes posible.

    "Porfa, gente. Algunos ya saben que nuestro 'Copito' se ha extraviado. Al parecer, por los árboles se habrá ido (…) la cosa es que no está con nosotros hace un par de días, así que si alguien sabe dónde está, nos ayudarían muchísimo en darnos información de él", pidió el bailarín a sus seguidores.

    &#039;Copito&#039;, la mascota de Melissa Paredes y Anthony Aranda, se encuentra desaparecido
    'Copito', la mascota de Melissa Paredes y Anthony Aranda, se encuentra desaparecido

    Por su parte, Melissa Paredes también recurrió a sus redes sociales para compartir una fotografía de 'Copito' y ampliar la búsqueda. La actriz hizo un llamado a sus seguidores para que se comuniquen con ellos si cuentan con algún dato sobre el paradero de la mascota y confirmó que ofrecerán una recompensa a quien contribuya a encontrarla. "Aún no aparece 'Copito', si alguien lo encuentra daremos recompensa", expresó.

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    Melissa Paredes contó que, junto a Anthony Aranda, continúa ilusionada con la posibilidad de tener un hijo. Sin embargo, explicó que ese proyecto familiar ha tenido que esperar debido a los múltiples compromisos laborales que ambos vienen afrontando en la actualidad.

    "Con Anthony estamos muy felices y es cierto, ya llevo como dos años de embarazada, siempre comentan esos rumores. Nosotros queremos ser padres, cuando Dios quiera, llega la noticia", dijo en entrevista con Trome.

    SOBRE EL AUTOR:
    Melissa Paredes y Anthony Aranda atraviesan TERRIBLE pérdida y ruegan DESESPERADOS por ayuda: "Daremos recompensa"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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