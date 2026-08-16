Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube

ANUNCIO | Cortes de luz en Lima: Estos son los distritos que se quedarán sin el servicio este lunes 17 de agosto hasta por 10 horas

Prográmate para el 17 de agosto: Pluz Energía Perú realizará cortes de electricidad en Lima por mantenimiento. Revisa si tu distrito está en la lista de afectados y los horarios previstos.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ANUNCIO | Cortes de luz en Lima: Estos son los distritos que se quedarán sin el servicio este lunes 17 de agosto hasta por 10 horas
    Corte de luz en Lima: Qué distritos serán afectados | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook
    ANUNCIO | Cortes de luz en Lima: Estos son los distritos que se quedarán sin el servicio este lunes 17 de agosto hasta por 10 horas

    ¿Tu distrito se quedará sin luz este lunes 17 de agosto? Varias zonas de Lima tienen cortes de energía programados y algunas suspensiones podrían durar hasta 10 horas. A continuación, conoce cuáles son los sectores afectados y los horarios previstos para que puedas organizar tu día.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: ¡PREOCUPANTE! Vidente advierte sobre POTENTE SISMO en Perú y sorprende con angustiante predicción: "Podría alcanzar los..."

    ¿Cuáles son los distritos que se verán afectados por el corte de luz?

    Algunos de los distritos de Lima afectados por el apagón incluyen: San Juan de Lurigancho, Comas, Puente Piedra y Lima Cercado. Te proporcionamos los horarios específicos a continuación:

    San Juan de Lurigancho

    • Zonas que se verán afectadas: P.J. Jesús Oropeza Chonta mz. M, N, av. Canto Grande cdra. 38, pasaje Río Moche cdra. 3.
    • Horario del corte: desde las 9.30 a. m. hasta las 5.30 p. m.

    Comas

    • Zonas que se verán afectadas: av. Universitaria cdras. 11, 12, 68, 69, calle Corbacho cdras. 3, 4, jr. Hermilio Valdizán cdras. 3, 4, jr. Martín Aranguren cdras. 8, 9, urb. Sta. Luzmila mzs. P, Q, R, S.
    • Horario del corte: desde las 9.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.

    Puente Piedra

    • Zonas que se verán afectadas: Centro Poblado Cercado de Puente Piedra av. La Victoria cdras. 5, 6, calle José Gálvez cdras. 3, 4, mz. 34, calle S/N mz. A, B, E, Y, jr. Ricardo Palma Soriano cdras. 3, 4, 5, 6, siete, mz. 35, 38, 39, jr. Mariscal Ramón Castilla cdras. 2, 3, mz. 39, 50, A, jr. Sucre cdra. 3, mz. 33, pasaje 1, mz. A, B, C, D, pasaje Ricardo Palma mz. B11.
    • Horario del corte: desde las 9.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.

    Lima Cercado

    • Zonas que se verán afectadas: jr. Carabay cdra. 6, jr. De la Unión cdras. 7, 8, jr. Moquegua cdra. 1, jr. Puno cdras. 1, 2, 7, 8.
    • Horario del corte: desde las 0.00 hasta las 6.00 a. m.
    wapa.pe

    PUEDES VER: SERUMS 2026-II Resultados: LINK OFICIAL para ver la lista de APROBADOS por el Minsa

    ¿Cuál es el motivo del corte de luz?

    Según Pluz Energía, el apagón se debe a trabajos de mantenimiento preventivo y mejoras en las redes con el fin de optimizar la distribución de energía. Se recomienda a los ciudadanos tomar medidas preventivas para minimizar las molestias.

    SOBRE EL AUTOR:
    ANUNCIO | Cortes de luz en Lima: Estos son los distritos que se quedarán sin el servicio este lunes 17 de agosto hasta por 10 horas
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Presidente del IGP lanza contundente advertencia para Perú en medio de los TERREMOTOS EN EL MUNDO: "Va a ocurrir..."

    Vidente Agatha Lys hace ATERRADORA PREDICCIÓN de terremoto en Perú y confirma cuándo ocurriría: “Estemos preparados”

    ¿Se moverán al lunes? Estos son los 7 feriados que podrían cambiar de fecha en Perú y el destino de los fines de semana largos

    ¡ESCALOFRIANTE PREDICCIÓN! Tarotista que acertó la final del Mundial predice TERREMOTO en Lima y revela CUÁNDO OCURRIRÍA: "El Perú no está preparado"

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GRAN CIRCO DE UCRANIA

    Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

    PRECIO

    S/ 19.80
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

    PRECIO

    S/ 33.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;