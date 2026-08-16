ANUNCIO | Cortes de luz en Lima: Estos son los distritos que se quedarán sin el servicio este lunes 17 de agosto hasta por 10 horas

ANUNCIO | Cortes de luz en Lima: Estos son los distritos que se quedarán sin el servicio este lunes 17 de agosto hasta por 10 horasÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¿Tu distrito se quedará sin luz este lunes 17 de agosto? Varias zonas de Lima tienen cortes de energía programados y algunas suspensiones podrían durar hasta 10 horas. A continuación, conoce cuáles son los sectores afectados y los horarios previstos para que puedas organizar tu día.
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¿Cuáles son los distritos que se verán afectados por el corte de luz?
Algunos de los distritos de Lima afectados por el apagón incluyen: San Juan de Lurigancho, Comas, Puente Piedra y Lima Cercado. Te proporcionamos los horarios específicos a continuación:
San Juan de Lurigancho
- Zonas que se verán afectadas: P.J. Jesús Oropeza Chonta mz. M, N, av. Canto Grande cdra. 38, pasaje Río Moche cdra. 3.
- Horario del corte: desde las 9.30 a. m. hasta las 5.30 p. m.
Comas
- Zonas que se verán afectadas: av. Universitaria cdras. 11, 12, 68, 69, calle Corbacho cdras. 3, 4, jr. Hermilio Valdizán cdras. 3, 4, jr. Martín Aranguren cdras. 8, 9, urb. Sta. Luzmila mzs. P, Q, R, S.
- Horario del corte: desde las 9.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.
Puente Piedra
- Zonas que se verán afectadas: Centro Poblado Cercado de Puente Piedra av. La Victoria cdras. 5, 6, calle José Gálvez cdras. 3, 4, mz. 34, calle S/N mz. A, B, E, Y, jr. Ricardo Palma Soriano cdras. 3, 4, 5, 6, siete, mz. 35, 38, 39, jr. Mariscal Ramón Castilla cdras. 2, 3, mz. 39, 50, A, jr. Sucre cdra. 3, mz. 33, pasaje 1, mz. A, B, C, D, pasaje Ricardo Palma mz. B11.
- Horario del corte: desde las 9.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.
Lima Cercado
- Zonas que se verán afectadas: jr. Carabay cdra. 6, jr. De la Unión cdras. 7, 8, jr. Moquegua cdra. 1, jr. Puno cdras. 1, 2, 7, 8.
- Horario del corte: desde las 0.00 hasta las 6.00 a. m.
¿Cuál es el motivo del corte de luz?
Según Pluz Energía, el apagón se debe a trabajos de mantenimiento preventivo y mejoras en las redes con el fin de optimizar la distribución de energía. Se recomienda a los ciudadanos tomar medidas preventivas para minimizar las molestias.