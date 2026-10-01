Pensión 65 pagará S/350 desde este 5 de octubre: revisa QUIÉNES COBRARÁN según el padrón V

Pensión 65 iniciará este 5 de octubre el pago de S/350 a más de 824 mil adultos mayores incluidos en el padrón V. Conoce cómo verificar si recibirás la subvención.

Pensión 65 entrega S/350 a nuevos beneficiarios: conoce quiénes cobrarán desde el 5 de octubre | Composición Wapa - Andina

Pensión 65 entrega S/350 a nuevos beneficiarios: conoce quiénes cobrarán desde el 5 de octubre | Composición Wapa - Andina

¡Atención! Pensión 65 comenzará este lunes 5 de octubre con la entrega de la subvención económica de S/350 correspondiente al padrón V, que comprende los meses de septiembre y octubre. El beneficio está destinado a miles de adultos mayores que forman parte del programa social administrado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Los usuarios podrán acceder al dinero a través de diferentes modalidades de cobro habilitadas por el programa a nivel nacional. Conoce quiénes recibirán este pago, cómo consultar si formas parte del padrón y cuáles son las condiciones para afiliarse a Pensión 65.

¿Quiénes serán los beneficiarios de los S/350 de Pensión 65?

De acuerdo con la información proporcionada por el programa social, más de 824 mil beneficiarios de Pensión 65 están considerados en el padrón V y podrán acceder a la subvención de S/350 correspondiente al periodo septiembre-octubre.

El apoyo económico está dirigido a personas adultas mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad. El cobro podrá efectuarse en las agencias del Banco de la Nación distribuidas en el país, así como mediante los agentes y cajeros Multired para quienes cuenten con una tarjeta de débito habilitada.

"A la fecha, hay 760 mil adultos mayores coberturados por el Midis que utilizan esta importante herramienta que brindamos en campañas de modernización del cobro. Además, el personal del programa sigue capacitando a la población para que sepa usar este instrumento y conozca la importancia de no compartir su clave secreta", explicó la ministra Maritza Canales.

¿Cómo consultar si eres beneficiario de Pensión 65?

Los usuarios pueden comprobar si fueron incluidos en el padrón mediante Yachaq, una herramienta disponible tanto para celulares con sistema Android como a través de su plataforma web (LinkAQUÍ)

Para realizar la consulta, se deben completar estos pasos:

Acceder a la sección "Infórmate aquí".

Introducir el número de DNI del adulto mayor.

Escribir el código de cuatro números que aparece en la pantalla.

Seleccionar la opción "Buscar".

Aplicativo 'Yachaq'

En cuanto a la distribución de beneficiarios, Cajamarca concentra la mayor cantidad de usuarios incluidos en el padrón V, con 90 204 personas. Le siguen Lima, con 74 298; Puno, con 72 529; Piura, con 64 402; y Cusco, con 58 344.

La relación continúa de la siguiente manera:

Áncash: 47 934

La Libertad: 42 007

Ayacucho: 41 107

Junín: 39 655

Loreto: 39 401

Huánuco: 37 420

San Martín: 35 942

Apurímac: 32 928

Huancavelica: 29 034

Lambayeque: 26 905

Amazonas: 20 534

Ucayali: 19 333

Arequipa: 15 878

Pasco: 9499

Ica: 9066

Tumbes: 7003

Tacna: 4345

Moquegua: 3978

Madre de Dios: 2605

¿Cuáles son los requisitos para afiliarse a Pensión 65?

Además de permitir consultar la condición de beneficiario, la plataforma Yachaq ofrece información relacionada con el proceso de incorporación al programa social y las dudas frecuentes sobre la subvención económica.

Para solicitar el ingreso a Pensión 65, se deben cumplir determinadas condiciones:

Tener 65 años o más.

Contar con Documento Nacional de Identidad (DNI).

Figurar en condición de pobreza extrema, de acuerdo con la Clasificación Socioeconómica (CSE) determinada por el Organismo de Focalización e Información Social (OFIS). Esta clasificación puede revisarse mediante el ENLACE correspondiente.

No recibir una pensión de la ONP o AFP, ni ser beneficiario de subvenciones otorgadas por EsSalud.

Presentar una declaración jurada que contenga los datos personales del solicitante, incluido su número de DNI.

Quienes reúnan estas condiciones deberán completar y suscribir el formato de declaración jurada o Formulario 1000 en la municipalidad correspondiente.

El programa Pensión 65 también informó que continuará desarrollando jornadas de tarjetización y capacitaciones en distintas zonas del país. Estas acciones buscan facilitar el acceso de los adultos mayores a sus pagos, promover el uso de herramientas financieras y modernizar las modalidades de cobro.

¿Cuándo recibirán el pago?