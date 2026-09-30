IPEN entrega tecnología nuclear a hospitales de EsSalud para fortalecer la atención a pacientes oncológicos

Los hospitales Edgardo Rebagliati Martins y Ramiro Prialé Prialé de Huancayo recibieron equipos que ayudarán a comprobar la calidad de los estudios médicos realizados a pacientes mediante medicina nuclear.

Dos hospitales de EsSalud cuentan con nuevos recursos especializados que contribuirán a verificar el adecuado funcionamiento de los equipos utilizados en medicina nuclear. Se trata de los hospitales Edgardo Rebagliati Martins, en Lima, y Ramiro Prialé Prialé, en Huancayo, que recibieron fantomas antropomórficos tipo Jaszczak transferidos por el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN).

Estos dispositivos son utilizados por los especialistas para evaluar el desempeño de cámaras gamma y sistemas SPECT/CT, tecnologías que permiten obtener imágenes del funcionamiento de diferentes órganos y que son empleadas en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades oncológicas, cardiológicas, endocrinológicas, neurológicas, renales y osteoarticulares, entre otras patologías que requieren procedimientos de medicina nuclear.

A través de estas evaluaciones, los especialistas pueden verificar el adecuado funcionamiento de los sistemas, identificar posibles variaciones en su rendimiento y realizar un seguimiento periódico de sus parámetros de calidad.

De esta manera, ambos establecimientos de referencia de EsSalud cuentan con una herramienta especializada que permitirá reforzar sus procesos de evaluación y control, contribuyendo a la calidad de los estudios realizados a los pacientes.

“La medicina nuclear cumple un papel fundamental en el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades, como el cáncer. Para garantizar que estos procedimientos se desarrollen bajo adecuados estándares de calidad, es necesario contar no solo con equipos especializados, sino también con herramientas que permitan verificar su desempeño y optimizar los protocolos. Desde el IPEN, reafirmamos nuestro compromiso de seguir acercando la medicina nuclear para propósitos en el campo de la salud”, señaló Carlos Felipe Palomares Villanueva.

La entrega de los equipos se realizó en el marco de la cooperación técnica con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que permite poner a disposición de los establecimientos de salud recursos especializados para apoyar el trabajo de los profesionales que utilizan tecnologías nucleares con fines médicos.