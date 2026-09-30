Una mochila de emergencia debe reunir artículos esenciales que permitan a una persona o familia cubrir sus necesidades básicas y mantenerse de forma autónoma durante al menos 72 horas.

Agua y alimentos

Agua embotellada: Considera aproximadamente dos litros de agua por persona para cada día.

Alimentos no perecibles: Incluye conservas, barras energéticas, frutos secos y otros productos que puedan consumirse sin necesidad de cocinar.

Abrelatas manual: Indispensable si dentro de la mochila llevas alimentos enlatados.

Salud y primeros auxilios

Botiquín básico: Lleva gasas, vendas, alcohol, agua oxigenada y algún producto para desinfectar heridas.

Medicamentos: Añade los medicamentos que necesiten de manera habitual los integrantes de tu familia.

Artículos de higiene: Incluye papel higiénico, alcohol en gel, toallitas húmedas y mascarillas.

Herramientas y supervivencia

Linterna: Procura contar con pilas adicionales o una linterna que pueda recargarse manualmente.

Radio portátil: Te permitirá mantenerse informado mediante los comunicados y alertas oficiales durante una emergencia.

Silbato: Puede ser de gran utilidad para solicitar auxilio si una persona queda atrapada.

Navaja multiusos y cinta adhesiva: Son útiles para realizar arreglos o soluciones rápidas ante distintas situaciones.

Documentos y dinero

Copias de documentos: Guarda identificaciones, pólizas de seguro y otros documentos importantes dentro de una bolsa impermeable.

Dinero en efectivo: Lleva monedas y billetes de baja denominación para afrontar gastos básicos si los medios electrónicos no están disponibles.

Ropa y abrigo: Incluye una muda de ropa y una frazada ligera o manta térmica para protegerte del frío.